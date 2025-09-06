Σελένα Γκόμεζ – Μπένι Μπλάνκο: Στα τέλη Σεπτεμβρίου ο γάμος τους σε ιδιωτική έπαυλη στο Μοντεσίτο

Η Σελένα Γκόμεζ και ο Μπένι Μπλάνκο μετρούν αντίστροφα για τον γάμο τους, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου σε ιδιωτική έπαυλη στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια. Το ζευγάρι αποφάσισε να αφήσει στην άκρη τους γνωστούς χώρους που συνηθίζουν να επιλέγουν οι διάσημοι και να δώσει έμφαση στην απομόνωση και την ασφάλεια, επιλέγοντας έναν χώρο που διατηρείται αυστηρά μυστικός.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του TMZ, ακόμη και οι καλεσμένοι δεν γνωρίζουν τη διεύθυνση της έπαυλης. Θα μετακινηθούν όλοι με πούλμαν από προκαθορισμένο σημείο της πόλης προς την τοποθεσία της τελετής, γεγονός που προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο μυστικότητας και προστασίας.

#EXCLUSIVE Sources tell TMZ that Selena Gomez & Benny Blanco will be saying “I do” by the end of the month! 🍵 Here’s the tea… https://t.co/EGGccz3eNz pic.twitter.com/h5C77zVNVr — TMZ (@TMZ) September 5, 2025

Αν και δεν υπάρχει επίσημη εξήγηση για αυτή την επιλογή, εκτιμάται πως συνδέεται κυρίως με λόγους ασφαλείας. Παράλληλα, η συγκεκριμένη τοποθεσία αναμένεται να χαρίσει στον γάμο έναν πιο οικείο και ρομαντικό χαρακτήρα, κάτι που ταιριάζει με την επιθυμία του ζευγαριού να ζήσει αυτή τη στιγμή μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα.

Η Γκόμεζ, σε πρόσφατη συνέντευξή της, δεν έκρυψε τη χαρά και τον ενθουσιασμό της για τον επικείμενο γάμο. Όπως δήλωσε: «Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένη. Πραγματικά, απλώς δεν έχω νιώσει ποτέ τόσο σίγουρη για κάτι». Τα λόγια της δείχνουν την αποφασιστικότητά της και το πόσο σημαντική είναι για εκείνη αυτή η νέα αρχή στο πλευρό του Μπλάνκο.