Σελένα Γκόμεζ – Μπένι Μπλάνκο: Στα τέλη Σεπτεμβρίου ο γάμος τους σε ιδιωτική έπαυλη στο Μοντεσίτο

Enikos Newsroom

lifestyle

Σελένα Γκόμεζ – Μπένι Μπλάνκο: Στα τέλη Σεπτεμβρίου ο γάμος τους σε ιδιωτική έπαυλη στο Μοντεσίτο

Η Σελένα Γκόμεζ και ο Μπένι Μπλάνκο μετρούν αντίστροφα για τον γάμο τους, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου σε ιδιωτική έπαυλη στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια. Το ζευγάρι αποφάσισε να αφήσει στην άκρη τους γνωστούς χώρους που συνηθίζουν να επιλέγουν οι διάσημοι και να δώσει έμφαση στην απομόνωση και την ασφάλεια, επιλέγοντας έναν χώρο που διατηρείται αυστηρά μυστικός.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του TMZ, ακόμη και οι καλεσμένοι δεν γνωρίζουν τη διεύθυνση της έπαυλης. Θα μετακινηθούν όλοι με πούλμαν από προκαθορισμένο σημείο της πόλης προς την τοποθεσία της τελετής, γεγονός που προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο μυστικότητας και προστασίας.

Αν και δεν υπάρχει επίσημη εξήγηση για αυτή την επιλογή, εκτιμάται πως συνδέεται κυρίως με λόγους ασφαλείας. Παράλληλα, η συγκεκριμένη τοποθεσία αναμένεται να χαρίσει στον γάμο έναν πιο οικείο και ρομαντικό χαρακτήρα, κάτι που ταιριάζει με την επιθυμία του ζευγαριού να ζήσει αυτή τη στιγμή μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα.

Η Γκόμεζ, σε πρόσφατη συνέντευξή της, δεν έκρυψε τη χαρά και τον ενθουσιασμό της για τον επικείμενο γάμο. Όπως δήλωσε: «Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένη. Πραγματικά, απλώς δεν έχω νιώσει ποτέ τόσο σίγουρη για κάτι». Τα λόγια της δείχνουν την αποφασιστικότητά της και το πόσο σημαντική είναι για εκείνη αυτή η νέα αρχή στο πλευρό του Μπλάνκο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το κόλπο για να αφαιρέσετε τον ζεστό αέρα από το αυτοκίνητο – Δροσίζει αποτελεσματικά σε ελάχιστο χρόνο

Το γυναικείο αφροδισιακό που είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και μπορεί να μειώσει φλεγμονή, σάκχαρο και χοληστερίνη

Δημόσιο: Στις 30 Σεπτεμβρίου η έγκριση του προγραμματισμού των προσλήψεων από το Υπουργικό Συμβούλιο – Όλες οι λεπτομέρειες

ΥΠΑΑΤ: Παρατείνεται η προθεσμία υλοποίησης των επενδύσεων για μεταποίηση ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Το Instagram λανσάρει επιτέλους εφαρμογή για iPad

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
05:15 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Κέλι Κλάρκσον: Η πρώτη ανάρτηση στα social media έναν μήνα μετά τον θάνατο του πρώην συζύγου της

Λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο του Μπράντον Μπλάκστοκ, η Κέλι Κλάρκσον έκανε την πρώτη της αν...
05:08 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Λάκης Γαβαλάς για τη συναυλία της Μαρίνας Σάττι στη Μύκονο: «Δε μας αφήσανε να μπούμε…»

Η κάμερα του Mykonos TV συνάντησε τον γνωστό σχεδιαστή μόδας Λάκη Γαβαλά, ο οποίος μίλησε για ...
02:15 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Συγκίνησε η Μπέσσυ Αργυράκη: «Ήταν τρομερά δύσκολο, έχασα τον κόσμο μου»

Η Μπέσσυ Αργυράκη μίλησε στο περιοδικό «Λοιπόν» για τις μεγάλες απώλειες που βίωσε στην οικογέ...
00:50 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: «Η βόλτα μου στο Πυργί μου θύμισε πως η αρμονία κρύβεται σε μοτίβα που φτιάχνουν όλα όσα δεν μοιάζουν»

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη ταξίδεψε στο Πυργί της Χίου και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλο...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος