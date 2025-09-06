US Open: O Κάρλος Αλκαράθ ξεπέρασε με 3-0 το εμπόδιο του Νόβακ Τζόκοβιτς – Περιμένει στον τελικό τον Σίνερ ή τον Αλασίμ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Κάρλος Αλκαράθ απέδειξε για ακόμη μια φορά γιατί συγκαταλέγεται στους κορυφαίους τενίστες του κόσμου, κερδίζοντας τον Νόβακ Τζόκοβιτς με 6-4, 7-6(4), 6-2 και εξασφαλίζοντας την πρόκρισή του στον δεύτερο τελικό του US Open και έβδομο συνολικά σε Grand Slam. Ο Ισπανός, χωρίς εντυπωσιακές κινήσεις αλλά με μεγάλη σταθερότητα στο σερβίς και ψυχραιμία στις κρίσιμες στιγμές, άντεξε στην πίεση του Σέρβου στο δεύτερο σετ και στη συνέχεια κυριάρχησε ολοκληρωτικά.

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τον Αλκαράθ, ο οποίος με ένα γρήγορο break πήρε το πάνω χέρι και κράτησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος, κλείνοντας το πρώτο σετ με 6-4. Ο Τζόκοβιτς μπήκε δυναμικά στο δεύτερο σετ και προηγήθηκε με 3-0, όμως ο Ισπανός αντέδρασε άμεσα, ισοφάρισε σε 3-3 και οδήγησε το σετ στο tie-break. Εκεί, έδειξε την κλάση του, πήρε τέσσερα mini-breaks και κατέκτησε το σετ με 7-6(4).

Στο τρίτο σετ ο Τζόκοβιτς, εμφανώς καταπονημένος από την προσπάθεια, δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό του νεαρού αντιπάλου του. Ο Αλκαράθ με δύο break «σφράγισε» τη νίκη του με 6-2 και πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Η σωματική και πνευματική αντοχή του Ισπανού αποδείχθηκε καθοριστική, με τον Σέρβο να μην καταφέρνει να αντέξει στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα.

Με το απόλυτο 18-0 σετ στη φετινή πορεία του στο US Open, ο Αλκαράθ κυνηγά πλέον ένα ιστορικό επίτευγμα: να κατακτήσει τον τίτλο χωρίς να χάσει σετ, κάτι που δεν έχει καταφέρει κανείς στην ιστορία του τουρνουά. Το γεγονός αυτό δίνει ακόμη μεγαλύτερη αξία στην παρουσία του στη Νέα Υόρκη και τον καθιστά φαβορί για το τρόπαιο.

Στον τελικό, ο νεαρός τενίστας θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Γιανίκ Σίνερ – Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ, σε μια μάχη που θα κρίνει τον τίτλο του τελευταίου Major της σεζόν. Ο Αλκαράθ μπαίνει με ψυχολογία νικητή, έχοντας αποκλείσει έναν από τους σπουδαιότερους αντιπάλους της εποχής του και στοχεύει σε ένα κατόρθωμα που θα μείνει στην ιστορία του αθλήματος.