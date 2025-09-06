Εθνική Ελλάδας: Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έδωσε τα παπούτσια του σε μικρό οπαδό μετά την 5αρα επί της Λευκορωσίας – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα όμορφο περιστατικό εκτυλίχθηκε στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» μετά το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας με τη Λευκορωσία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, όπου η «γαλανόλευκη» επικράτησε με 5-1.

Ένας νεαρός φίλαθλος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο αμέσως μετά τη λήξη και πλησίασε τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ζητώντας του τα παπούτσια. Ο 17χρονος μεσοεπιθετικός της Γκενκ, που είχε ανοίξει το σκορ της αναμέτρησης, δεν του χάλασε το χατίρι.

Πριν κατευθυνθεί στα αποδυτήρια, ο Καρέτσας έβγαλε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και τα πρόσφερε στον νεαρό, ο οποίος δεν μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του. Με χαμόγελο και συγκίνηση, τα σήκωσε ψηλά και τα έδειχνε γεμάτος χαρά προς την εξέδρα.