Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1: Εθνική… μαγεία – Δείτε τα γκολ

Ιδεώδες ήταν το ξεκίνημα της Εθνικής ομάδας στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, διοργάνωση στην τελική φάση της οποίας ευελπιστεί να επιστρέψει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα μετά το 2014. Με ένα εξωπραγματικό πρώτο ημίχρονο, διάστημα στο οποίο έπαιξε τους Λευκορώσους σαν τη γάτα με το ποντίκι, η ελληνική ομάδα θριάμβευσε με 5-1 απέναντι στο σύνολο του Ισπανού Κάρλος Αλός κάνοντας ονειρεμένη πρεμιέρα στον Γ΄ όμιλο της ευρωπαϊκής ζώνης.

Συγκεντρωμένη, πειθαρχημένη αλλά και με την ατομική ποιότητα των παικτών της να ξεχειλίζει, ουσιαστική, αποτελεσματική και κυρίως πολύ παραγωγική, η Ελλάδα χρειάστηκε μόνο το πρώτο ημίχρονο για να αποδείξει στην πράξη τη διαφορά κλάσης που τη χώριζε από τον πρώτο αντίπαλό της στο γκρουπ.

Το… σφυροκόπημα στην εστία του Πάβελ Παβλιουτσένκο ξεκίνησε μόλις από το 3ο λεπτό, όταν ο Παυλίδης έκανε το γύρισμα στην περιοχή από αριστερά και ο Καρέτσας άνοιξε το σκορ με το δεύτερο γκολ στην τέταρτη συμμετοχή του στην Εθνική.

Σοκ για τους Λευκορώσους, το οποίο εκμεταλλεύτηκαν οι διεθνείς για να φτιάχνουν και να επιχειρούν συνεχώς τελικές, με το σουτ του Ζαφείρη στο 5΄, τη μόλις άστοχη κεφαλιά του Κουλιεράκη, τη μεγάλη απόκρουση του Παβλιουτσένκο σε σουτ του Τσιμίκα (με το δεξί!) στο 9΄ και τη νέα κεφαλιά του Μαυροπάνου, στο 10΄.

Με αυτή την εικόνα στον αγωνιστικό χώρο το δεύτερο γκολ ήταν θέμα χρόνου, σημειώθηκε δε στο 17ο λεπτό όταν το μαγικό αριστερό πόδι του Καρέτσα έστειλε συστημένη την μπάλα στο κεφάλι του Παυλίδη, κι από εκεί στα δίχτυα.

Τέσσερα λεπτά αργότερα (21΄) ήταν η σειρά του Μπακασέτα για highlight, όταν με έναν αριστερό κεραυνό από τα 30 μέτρα «κάρφωσε» την μπάλα στη δεξιά γωνία της Λευκορωσίας για το τρίτο γκολ μέσα σε 18 λεπτά.

Ακόμα κι έτσι πάντως το… πόδι από το γκάζι δεν έφυγε, οι τελικές και οι ευκαιρίες συνέχισαν να δημιουργούνται και να χάνονται αλλά στο 36΄ και σε άλλη μια στημένη μπάλα, με τον Μπακασέτα να εκτελεί το κόρνερ, ο Κουρμπέλης πήρε την κεφαλιά, η μπάλα χτύπησε στον Εμπόν και το 4-0 ήταν γεγονός σε ένα αποθεωτικό πρώτο 45λεπτο.

Με τη νίκη εξασφαλισμένη και τη Δανία να ακολουθεί τη Δευτέρα (8/9, 21:45) στο ίδιο γήπεδο, οι διεθνείς προσπάθησαν να διαχειριστούν την ήδη διαμορφωμένη κατάσταση, αλλά ακόμα κι έτσι έφτασαν στο 5-0 με τον Τζόλη, μετά από κλέψιμο του Μπακασέτα και ασίστ του Παυλίδη στον σκόρερ.

Ο Αυστραλός διαιτητής (Γκίλετ) καταλόγισε πέναλτι στο 71΄ για επαφή της μπάλας με το χέρι του Μπακασέτα και ο Μπαρκόβσκι βρήκε την ευκαιρία για το γκολ της «τιμής» στο 72΄, διαμορφώνοντας ταυτόχρονα το τελικό 5-1.

Και για να γίνει απολύτως ιδανική η βραδιά για την Ελλάδα των 26 τελικών (!), στο άλλο παιχνίδι του ομίλου Δανία και Σκωτία έμειναν στο 0-0 στο «Πάρκεν» της Κοπεγχάγης, με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς (αποθεώθηκε από τους περίπου 18.000 θεατές) να τίθεται επικεφαλής με το «καλησπέρα» και να περιμένει τους Σκανδιναβούς για ένα παιχνίδι που αν είναι νικηφόρο αλλάζει άρδην τους συσχετισμούς στον όμιλο.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τζάρεντ Γκίλετ (Αυστραλία)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μαυροπάνος – Κόρζουν, Γκρόμικο

ΕΛΛΑΔΑ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Tσιμίκας (62΄ Κυριακόπουλος), Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Βαγιαννίδης, Κουρμπέλης (62΄ Μουζακίτης), Ζαφείρης, Μπακασέτας (73΄ Κωνσταντέλιας), Τζόλης, Καρέτσας, Παυλίδης (73΄ Ιωαννίδης).

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ (Κάρλος Αλός): Παβλιουτσένκο, Ζάμπελιν, Μαρτίνοβιτς (54΄ Βολκόβ), Πέτσεριν, Πίχας, Γιαμπλόνσκι, Κόρζουν, Κοβάλεβ (46΄ Μπαρκόβσκι), Γκρόμικο (67΄ Πάσεβιτς), Έμπον, Μελνιτσένκο (67΄ Ντεμτσένκο).