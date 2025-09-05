Αρχαιολόγοι έμειναν έκπληκτοι με αυτό που ανακάλυψαν σε ναυάγιο 300 ετών – Τι έκρυβε το βυθισμένο πλοίο

Ένα ναυάγιο 300 ετών ανοιχτά της Μαδαγασκάρης μετατρέπει μια θρυλική πειρατική επιδρομή σε καταγεγραμμένο γεγονός. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα ευρήματά του, ταιριάζουν με ένα πορτογαλικό πολεμικό πλοίο που καταλήφθηκε το 1721, τη διάρκεια της κορύφωσης της πειρατείας στον Ινδικό Ωκεανό.

Το πλοίο, Nossa Senhora do Cabo, είχε αποπλεύσει από τη Γκόα με προορισμό τη Λισαβόνα, μεταφέροντας πλούτη και αξιωματούχους. Η ιστορία του πλέον βγαίνει από τη σφαίρα των φημών και μετατρέπεται σε τεκμηριωμένο γεγονός, με ένα πλαίσιο τόσο ανθρώπινο όσο και ιστορικό.

Το Cabo μετέφερε διπλωματικό φορτίο, θρησκευτικά αντικείμενα και πολυτελή αγαθά που προορίζονταν για μεταφορά κατά μήκος της Ινδο-Ατλαντικής εμπορικής οδού. Η αξία του φορτίου εκτιμάται σήμερα περίπου στα 138 εκατομμύρια δολάρια, που ισοδυναμούν με περίπου 128.34 εκατομμύρια ευρώ με την τρέχουσα ισοτιμία.

Ο Brandon A. Clifford από το Κέντρο Διατήρησης Ιστορικών Ναυαγίων ηγήθηκε της πολυετούς προσπάθειας να συνδεθεί αυτό το ναυάγιο με το ιστορικό αρχείο. Η ομάδα του χρησιμοποίησε αρχεία, μετρήσεις του σκάφους και ευρήματα για να στηρίξει την υπόθεση.

Η ιστορία του ναυαγίου

Το ναυάγιο βρίσκεται σε έναν προστατευμένο κόλπο στο Nosy Boraha, ένα νησί στα ανοιχτά της ανατολικής ακτής της Μαδαγασκάρης. Αυτό το μικρό νησί ήταν προηγουμένως γνωστό ως Île Sainte-Marie, και ήταν γνωστό ότι οι πειρατές πήγαιναν εκεί τα καταληφθέντα πλοία για επισκευές και διαμοιρασμό των λαφύρων. Το Cabo φαίνεται ότι ήταν ένα από αυτά. Το Cabo φαίνεται πως ήταν ένα από αυτά.

Ιστορικές αναφορές τοποθετούν την κατάληψη κοντά στη Ρεϊνιόν τον Απρίλιο του 1721, αφού οι καταιγίδες κατέστρεψαν τις αμυντικές δυνατότητες του πλοίου.

Οι πειρατές έσυραν το λάφυρο περίπου 400 μίλια (645 χιλιόμετρα) δυτικά και στη συνέχεια εγκατέλειψαν το πλοίο μόλις αφαιρέθηκε όλο το φορτίο του.

Ένα λιμάνι γεμάτο από ναυάγια

Περισσότερα από 3.300 αντικείμενα έχουν καταγραφεί από τον χώρο, και «τουλάχιστον τέσσερα ναυάγια πειρατικών πλοίων ή τα λάφυρά τους βρίσκονται στο ίδιο το λιμάνι», είπε ο Clifford.

Η υπερκείμενη λάσπη και άμμος περιορίζουν πλέον περαιτέρω ανασκαφές, οπότε οι ερευνητές δουλεύουν με όσα έχουν ήδη αποκαλυφθεί προσεκτικά κατά τις προηγούμενες περιόδους εργασίας.

Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονται χρυσά νομίσματα με αραβικές επιγραφές, πορσελάνη κινεζικής εξαγωγής και καθολικά λειτουργικά έργα τέχνης. Μια μικρή πλακέτα από ελεφαντοστό, με επιγραφή INRI σε χρυσά γράμματα ξεχωρίζει ως άμεσος σύνδεσμος με χριστιανικά λειτουργικά αντικείμενα που μεταφέρονταν από εκκλησιαστικούς αξιωματούχους.

Η αναγνώριση του ναυαγίου

Η νέα μελέτη, αναλύει γιατί το σημείο αυτό, ταιριάζει με το Cabo περισσότερο από όλα τα άλλα κοντινά ναυάγια στο βυθό του λιμανιού.

Ανάμεσα στους λόγους, αναφέρονται:

το στυλ και η διασπορά του φορτίου,

η διάταξη του ξύλου στα πλαίσια που έχουν διασωθεί, και

σύνολο νομισμάτων με ημερομηνίες που φτάνουν μέχρι λίγο πριν από τη βύθιση του πλοίου.

Τα στοιχεία του κύτους και οι εξαρτήσεις του αντιστοιχούν σε ένα πορτογαλικό πλοίο Ανατολικών Ινδιών, κατασκευασμένο στην Ασία και ενισχυμένο για μεγάλα θαλάσσια ταξίδια. Αυτό το προφίλ συμφωνεί με την περιγραφή ενός κυβερνητικού συνοδευτικού πλοίου, που αναχώρησε από τη Γκόα με υψηλής κοινωνικής τάξης επιβάτες και ιερά αντικείμενα.

Οι άνθρωποι στο επίκεντρο της ιστορίας

Πρωτογενείς πηγές, καταγράφουν τον Πορτογάλο αντιβασιλέα πάνω στο πλοίο, μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο της Γκόα. Αρχεία αναφέρουν ακόμη ότι, περίπου 200 σκλάβοι από τη Μοζαμβίκη βρίσκονταν στα αμπάρια – μία σκληρή πραγματικότητα που αποτιμά το ανθρώπινο κόστος της ιστορίας.

Ο αντιβασιλέας αργότερα ελευθερώθηκε με λύτρα, αλλά η τύχη του αρχιεπισκόπου και των σκλάβων παραμένει αβέβαιη. Οι αρχαιολόγοι, μπορούν να περιγράψουν τα αντικείμενα και τα ξύλα, αλλά ορισμένες λεπτομέρειες για τις ζωές που χάθηκαν τους διαφεύγουν ακόμη.

Οι ιστορικοί εντοπίζουν πώς οι Ευρωπαίοι πειρατές και οι τοπικοί ηγέτες συνυπήρχαν κατά μήκος της ανατολικής ακτής της Μαδαγασκάρης, ιδιαίτερα εδώ. Αυτή η πολιτική διασταύρωση διαμόρφωσε το βασίλειο των Betsimisaraka, σύμφωνα με μια μελέτη -ορόσημο.

Η προστατευμένη αγκυροβόληση, η πρόσβαση σε θαλάσσιες οδούς και η ελάχιστη αποικιακή εποπτεία καθιστούσαν τη Sainte-Marie πρακτικό σημείο για παράνομο εμπόριο. Αυτό το μείγμα άφησε τον βυθό της θάλασσας γεμάτο αλληλεπικαλυπτόμενα ναυάγια, που πλέον περιπλέκουν τις ανασκαφές.

Τι μαρτυρούν τα στοιχεία

Το σύνολο των αντικειμένων είναι συμβατό με τη διαδρομή Γκόα–Λισαβόνα, εξυπηρετώντας εκλεκτούς πελάτες. Η πορσελάνη από το Jingdezhen, τα Ινδο-πορτογαλικά θρησκευτικά γλυπτά και τα μικτά νομίσματα αποτυπώνουν ένα σαφές εμπορικό αποτύπωμα.

Τα υπολείμματα του σκάφους δείχνουν βαριά πλαίσια και κατασκευή κατάλληλη για ωκεάνια ταξίδια, χαρακτηριστικά που αναμένονται σε ένα μεγάλο συνοδευτικό πλοίο που μεταφέρει πολύτιμα αντικείμενα.

Οι γεωφυσικοί χάρτες προσφέρουν ένα περίγραμμα της τοποθεσίας που ταιριάζει με ένα μεγάλο σκαρί που είναι θαμμένο κάτω από το μπάλαστ και κοραλλιογενή ανάπτυξη.

Οι ομάδες σχεδιάζουν τη συντήρηση και την επιλεκτική ανάκτηση, παρά την ολοκληρωμένη ανασκαφή, λόγω της εύθραυστης κατάστασης του ναυαγίου.

Η μελέτη για την προέλευση των θρησκευτικών αντικειμένων μπορεί να να συνδεθεί με εκκλησιαστικά αρχεία της Γκόα ή του Ρεϋνιόν.

Οι επιτόπιες ανασκαφές έχουν γίνει προσεκτικά και σταδιακά, και η υπομονή αποτελεί μέρος της μεθόδου. Ο κόλπος φιλοξενεί πολλαπλά ναυάγια, οπότε η διάκριση των ιστοριών τους απαιτεί ακριβή χαρτογράφηση και προσεκτική δειγματοληψία.

Η αναγνώριση συνδέει ένα παγκόσμιο εμπορικό δίκτυο με ένα συγκεκριμένο λιμάνι και χρονική στιγμή. Ακόμη, δείχνει πως, ο αποικιοκρατικός πλούτος, συνυπήρξε στο ίδιο κατάστρωμα με την πειρατεία και αντικείμενα πίστης.

Ακόμη παροτρύνει τους αναγνώστες να δουν ολόκληρη τη λίστα των επιβατών και όχι μόνο τα σεντούκια με τους θησαυρούς. Οι σκλάβοι, των οποίων τα ονόματα δεν καταγράφηκαν, αποτελούν επίσης μέρος της ιστορίας του σημείου, αν και, από τα έγγραφα δεν προκύπτουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες.