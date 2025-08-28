Θησαυρός με χρυσά νομίσματα βρέθηκε κατά την κατασκευή αυτοκινητόδρομου – «Μία από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις»

Αρχαιολόγοι βρήκαν χιλιάδες τεχνουργήματα αρχαίου Κέλτικου οικισμού.
Αρχαιολόγοι βρήκαν χιλιάδες τεχνουργήματα αρχαίου Κέλτικου οικισμού (Φωτογραφία: Μουσείο Ανατολικής Βοημίας, Hradec Králové).

Έναν τεράστιο θησαυρό από χρυσά νομίσματα, τα οποία είχαν κοπεί από έναν πολιτισμό χαμένο εδώ και αιώνες, έφεραν στο φως οι αρχαιολόγοι οι οποίοι μάλιστα κάνουν λόγο για μια ανακάλυψη “εξαιρετική”.

Ανακαλύφθηκε τυχαία αρχαίος κέλτικος οικισμός 2.200 ετών κατά την διάρκεια έργων – Στο φως πάνω από 13.000 πολύτιμα αντικείμενα

Την ανακάλυψη ανακοίνωσε το Μουσείο της Ανατολικής Βοημίας στο Hradec Králové. Ο θησαυρός ήταν σε κέλτικο οικισμό και βρέθηκε κατά μήκος της διαδρομής ενός υπό κατασκευή αυτοκινητόδρομου, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση.

Η τοποθεσία ανάγεται στην περίοδο του πολιτισμού Λα Τεν, ενώ οι αρχαιολόγοι διαπίστωσαν πως, ο πολιτισμός βρέθηκε στο απόγειό του περίπου τον δεύτερο αιώνα π.Χ.  Αποτελούσε “υπερ – περιφερειακό κέντρο εμπορίου και παραγωγής” που συνέδεε την Κεντρική Ευρώπη με μακρινά σημεία του αρχαίου κόσμου.

Οι Κέλτες κατάγονται από τους… Πόντιους
Στο σημείο βρέθηκαν χρυσά και ασημένια νομίσματα που χρονολογούνται πάνω από 2.000 χρόνια στο παρελθόν.
Στο σημείο βρέθηκαν χρυσά και ασημένια νομίσματα που χρονολογούνται πάνω από 2.000 χρόνια στο παρελθόν (Φωτογραφία: Μουσείο Ανατολικής Βοημίας, Hradec Králové).

Ο πολιτισμός Λα Τεν, είναι αρχαιολογικός πολιτισμός της Εποχής του Σιδήρου, στην Κεντρική Ευρώπη και, αποτελεί μέρος του ευρύτερου πολιτισμού του Χάλστατ. Αναπτύχθηκε λίγο πριν από την επέκταση των Ρωμαίων στην περιοχή.

Στο σημείο ανακαλύφθηκαν χρυσά και ασημένια νομίσματα, μαζί με κεχριμπάρι και άλλα “στοιχεία που μαρτυρούν παραγωγή κεραμικών πολυτελείας”.

Ερασιτέχνες αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τα θεμέλια ενός κάστρου του 17ου αιώνα και τεχνουργήματα 6.000 ετών – «Φανταστική ευκαιρία ν’ αποκαλύψουμε το παρελθόν»

“Μία από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις στην Τσεχία”

Οι ερευνητές, βρήκαν ακόμη πολλά μεταλλικά αντικείμενα, μαζί με θραύσματα από κεραμικά αγγεία και υπολείμματα οικιών, εγκαταστάσεων παραγωγής και ενός ή δύο –πιθανόν– ιερών. Συγκέντρωσαν όλα τα ευρήματα σε περισσότερες από 22.000 τσάντες. Είναι μία από τις μεγαλύτερες αρχαιολογικές συλλογές στην ιστορία της χώρας.

Αποτελεί μια “από τις μεγαλύτερες συλλογές τεχνουργημάτων που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ στην Τσεχία”, ανακοίνωσε επισήμως το μουσείο. “Περιλαμβάνει καθημερινά αντικείμενα καθώς και εξαιρετικά πλούσιες συλλογές από κοσμήματα”.

Κοσμήματα και καθημερινά αντικείμενα ανακαλύφθηκαν μαζί με στοιχεία που μαρτυρούν εξειδικευμένη παραγωγή.
Κοσμήματα και καθημερινά αντικείμενα ανακαλύφθηκαν μαζί με στοιχεία που μαρτυρούν εξειδικευμένη παραγωγή (Φωτογραφία: Μουσείο Ανατολικής Βοημίας, Hradec Králové).

Στην ανακοίνωση του μουσείου, αναφέρεται πως το σημείο είναι “άνευ προηγουμένου” στην Τσέχικη Δημοκρατία, τόσο σε έκταση όσο και σε χαρακτήρα και πως, η τοποθεσία ήταν “απόλυτα εξαιρετική”.  Οι αρχαιολόγοι είπαν πως, έμειναν έκπληκτοι από τα πόσα τεχνουργήματα ήταν θαμμένα μέσα στο έδαφος.

Το ανώτερο στρώμα του εδάφους μάλιστα, είχε περισσότερα τεχνουργήματα από τις διατηρημένες δομές στα κατώτερα στρώματα.

Οχυρωμένος οικισμός

“Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, η σημασία της τοποθεσίας συγκρίνεται με τους πιο σημαντικούς οικισμούς στην περιοχή του κεντρικού Δούναβη και της νότιας Γερμανίας”, αναφέρεται στην ανακοίνωση του μουσείου και προστίθεται ότι: “Αξίζει να σημειωθεί πως, ο οικισμός ήταν οχυρωμένος”.

Στη διάρκεια της ανασκαφής, ανακαλύφθηκαν ευρήματα από κατοικίες και ίσως από ιερά.
Στη διάρκεια της ανασκαφής, ανακαλύφθηκαν ευρήματα από κατοικίες και ίσως από ιερά (Φωτογραφία: Μουσείο ανατολικής Βοημίας, Hradec Králové).

Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τόσο συναρπαστική αρχαιολογική ανακάλυψη στην Τσεχία. Φέτος, στις αρχές της άνοιξης, το Μουσείο Ανατολικής Βοημίας ανακοίνωσε πως ένας πεζοπόρος, έπεσε πάνω σε έναν θησαυρό από χρυσό, σε μια αγροτική έκταση γεμάτη με αγριόχορτα, ενώ πέρσι, μια γυναίκα ανακάλυψε τυχαία 2.150 ασημένια νομίσματα, περπατώντας στην κεντρική Βοημία.

