Λουκία Μιχαλοπούλου: «Η απώλεια του πατέρα μου με σόκαρε, ζω με τον φόβο ότι μπορεί να χάσω τα πάντα»

Η ηθοποιός Λουκία Μιχαλοπούλου μίλησε ανοιχτά για το αποτύπωμα που άφησε μέσα της η απώλεια του πατέρα της, το τραύμα που βίωσε σε νεαρή ηλικία και τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να παραμείνει όρθια.

«Έχασα τον πατέρα μου στα 18, και αυτό ήταν τρομακτικό. Μέχρι τη στιγμή που έφυγε ήμουν μια ευτυχισμένη, ανέμελη έφηβη. Η απώλειά του –εκτός των άλλων– μου δημιούργησε πάρα πολλές φοβίες. Με σόκαρε το πόσο γρήγορα μπορείς να χάσεις τα πάντα. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν μπορώ να χαρώ κάτι. Γιατί ζω με τον φόβο ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να χάσω τα πάντα. Γνώρισα το σκοτάδι όταν είχα τα πάντα στη ζωή μου. Σε μια στιγμή εξατμίστηκαν όλα», ανέφερε αρχικά η Λουκία Μιχαλοπούλου, σε συνέντευξη στην εφημερίδα «Τα Νέα»,

Και πρόσθεσε: «Άλλαξε βίαια η σχέση μου με τη ζωή. Βούτηξα με όλη μου την ενέργεια στο θέατρο. Ήταν εμμονικό, αλλά μου έδωσε τεράστια ώθηση και με βοήθησε να αφοσιωθώ πλήρως στη δουλειά μου. Το θέατρο ήταν η λαβή που με κράτησε, με βοήθησε να μη βουλιάξω. Είχα την πίστη μου και την αγάπη μου σε κάτι. Με βοήθησε να παλεύω τον φόβο της εγκατάλειψης».