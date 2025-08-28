Νίκος Πλακιάς για το πόρισμα της ΔΑΕΕ: «Κάπου εδώ τελειώνουν τα ψέματα και οι συνομωσίες»

Στον εφέτη ανακριτή κατατέθηκε την Πέμπτη (28/8) το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) για τη φωτιά που ακολούθησε της σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχιών στα Τέμπη το μοιραίο βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023.

Στο πόρισμα αναφέρεται μεταξύ άλλων πως η δεύτερη ηλεκτράμαξα της εμπορικής φέρει στρεβλώσεις συνέπεια της σύγκρουσης αλλά δεν φέρει ίχνη καύσης ή άλλες αλλοιώσεις από έκθεση σε φωτιά.

O Νίκος Πλακιάς, πατέρας και θείος των τριών κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, τοποθετήθηκε για το πόρισμα και έγραψε στα social mediaQ «Όσο πάει και γίνεται χειρότερο. Κάπου εδώ τελειώνουν τα ψέματα και οι συνωμοσίες».

«Τώρα πρέπει να πιάσει δουλειά ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και να καλέσει όλους όσους αναφέρει στην κατάθεση του ο Παπαδημητρίου και να τελειώνουμε με όλα αυτά» τόνισε, επίσης, ο Νίκος Πλακιάς.