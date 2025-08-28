Παλλήνη: 43χρονος είχε βάλει κάμερες στις τουαλέτες της εταιρείας που δουλεύει – Βρέθηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας στο σπίτι του

Στην σύλληψη ενός 43χρονου άνδρα, ο οποίος είχε τοποθετήσει κάμερες στις τουαλέτες εταιρείας στην Παλλήνη και παρακολουθούσε γυναίκες, προχώρησαν οι αρχές.

Σύμφωνα με το Mega, στις 31 Ιουλίου μία 50χρονη εργαζόμενη της εταιρείας στην Παλλήνη κατήγγειλε στο αστυνομικό τμήμα ότι υπάρχει μια κρυφή κάμερα στις γυναικείες τουαλέτες της εταιρείας που εργαζόταν ο 43χρονος.

Αμέσως, κινητοποιήθηκαν οι Αρχές, Μέσω των υπόλοιπων καμερών που είχε η εταιρεία, διαπιστώθηκε πως ο 43χρονος πήγαινε κάθε πρωί και ρύθμιζε εκ νέου την κρυφή κάμερα ενώ έπαιρνε και την κάρτα μνήμης.

Όταν οι αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο σπίτι του στο Παγκράτι, διαπίστωσαν πως είχε τοποθετήσει κρυφή κάμερα ακόμα και στην τουαλέτα του σπιτιού του, όπως και σε άλλους χώρους της οικίας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σπίτι του 43χρονου βρέθηκε και υλικό παιδικής πορνογραφίας. Ο 43χρονος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους

Τελικά ο 43χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους της εμφάνισης δύο φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα αλλά και καταβολή προστίμου 5.000 ευρώ.

Ο 43χρονος δουλεύει ελάχιστο διάστημα στην εταιρεία αυτή, και σύμφωνα με τον δικηγόρο του, επιμένει στην αθωότητά του.

Γιώργος Καλλιακμάνης: Κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων και εντοπίστηκε υλικό με συνευρέσεις

Ο επίτιμος πρόεδρος ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων ΝΑ Αττικής επιβεβαιώνει ότι αυτός «ο άνθρωπος είχε εγκαταστήσει σε κάμερες στις τουαλέτες της εταιρείας που δούλευε αλλά και στο σπίτι του και μάλιστα όχι μόνο μια κάμερα στο σπίτι του, αλλά είχε τοποθετήσει πάνω από δύο-τρεις κάμερες. Αυτός ο άνθρωπος κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων γιατί πέρα από το υλικό που είχε από τις κάμερες που είχε τοποθετήσει στην εταιρεία στις γυναικείες τουαλέτες και στο σπίτι του, είχε στις συσκευές του και καταγεγραμμένο υλικό από πορνογραφία ενηλίκων από άσεμνες στάσεις αλλά και από συνευρέσεις για παραβίαση απορρήτου τηλεφωνικών επικοινωνιών και προφορικής συνομιλίας και κατέγραφε και ήχο και φυσικά καταπατά τον νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αυτός όταν καταγγέλθηκε το περιστατικό απο την γυναίκα αυτή την εργαζόμενη. Είδε μια κάμερα στις τουαλέτες η αστυνομία πήρε την κάμερα που είχε μέσα κάρτα μνήμης. Μάλιστα, σε κάποιο σημείο ο ίδιος καταγράφηκε, οταν έκανε τις ρυθμίσεις και οταν έλειπε σε διακοπές και τον περίμεναν φυσικά έξω από το σπίτι του όταν γύρισε μαζί με δικαστικό λειτουργό όπου έγινε η έρευνα και κατατέθηκαν και οι άλλες κάμερες και στην οικεία του στις τουαλέτες» κατέληξε ο Γιώργος Καλλιακμάνης.