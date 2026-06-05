ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (5/6) στην Αθήνα και σε άλλες 11 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.
Οι περιοχές αυτές είναι:
- ΗΛΙΟΥΠΟΛH
- ΚΑΛΛΙΘΕΑ
- ΕΛΛΗΝΙΚΟ
- ΑΘΗΝΑ
- ΠΕΙΡΑΙAΣ
- ΙΛΙΟ
- ΜΑΡΟΥΣΙ
- ΛΑΥΡIO
- ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
- ΕΛΕΥΣΙΝΑ
- ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
- ΓΛΥΦΑΔΑ
Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr
Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.
Οι περιοχές αυτές είναι:
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