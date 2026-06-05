ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (5/6) στην Αθήνα και σε άλλες 11 περιοχές της Αττικής

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει προγραμματίσει διακοπές ρεύματος για σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, συμπεριλαμβανομένης της Αθήνας και άλλων 11 περιοχών.

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Διακοπές ρεύματος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει προγραμματίσει διακοπές ρεύματος για σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026.
  • Οι διακοπές αφορούν διάφορες περιοχές της Αττικής.
  • Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Αθήνα, ο Πειραιάς, η Ηλιούπολη, η Καλλιθέα, το Μαρούσι και η Γλυφάδα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026,  ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Οι περιοχές αυτές είναι:

  • ΗΛΙΟΥΠΟΛH
  • ΚΑΛΛΙΘΕΑ
  • ΕΛΛΗΝΙΚΟ
  • ΑΘΗΝΑ
  • ΠΕΙΡΑΙAΣ
  • ΙΛΙΟ
  • ΜΑΡΟΥΣΙ
  • ΛΑΥΡIO
  • ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
  • ΕΛΕΥΣΙΝΑ
  • ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
  • ΓΛΥΦΑΔΑ

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