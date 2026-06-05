ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (5/6) στην Αθήνα και σε άλλες 11 περιοχές της Αττικής

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Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Οι περιοχές αυτές είναι: