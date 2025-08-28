Καμίνια: «Το κάνουν τόσο τραγικό λες και έγινε καμία δολοφονία» -λέει η μητέρα του 5χρονου

«Το κάνουν τόσο τραγικό λες και έγινε καμία δολοφονία» υποστηρίζει η η μητέρα του 5χρονο παιδιού που βρέθηκε μόνο του σε μπαλκόνι του σπιτιού του στα Καμίνια.

Τόσο η μητέρα του πεντάχρονου όσο και η 19χρονη κόρη της, που κλείδωσε και άφησε ολομόναχο το παιδί στο σπίτι, υποστηρίζουν στο Live News πως το όλο θέμα πήρε μεγαλύτερη έκταση από αυτή που θα έπρεπε. «Το κάνουν τόσο τραγικό λες και έγινε καμία δολοφονία. Θα πρέπει τα πράγματα να τα λέμε όπως είναι. Εγώ δεν έχω να κρύψω κάτι. Ούτε έχω να φοβηθώ από κάτι. Το μόνο λάθος μου που η κόρη μου έφυγε και πήγε στο περίπτερο και παράτησε το μωρό μόνο του».

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις της 19χρονης, που το βράδυ της περασμένης Τρίτης κλείδωσε το πεντάχρονο αδερφάκι της στο σπίτι και βγήκε για να πάει στο περίπτερο, όπως λέει. «Και εγώ πετάχτηκα λίγο μέχρι το περίπτερο γιατί θέλω να πάω να του πάρω δύο-τρία πραγματάκια που μου είχε ζητήσει. Αλλά εγώ δεν περίμενα το παιδάκι θα μου ανέβει στο μπαλκόνι. Ήτανε και η άλλη μου η αδερφή. Είναι 17, είναι ενήλικη. Ήταν κλειδωμένη η πόρτα, ναι, εγώ το έχω κλειδώσει».

Η μητέρα του πεντάχρονου ενημερώθηκε όπως λέει για τα όσα έγιναν από την 19χρονη κόρη της. Η ίδια όμως δεν επέστρεψε εσπευσμένα στα Καμίνια. Όπως είπε ήταν αρχικά στους Παξούς και στη συνέχεια ταξίδεψε στην Καλαμάτα. «Μου έτυχε και ήρθα σε μια κηδεία στην Καλαμάτα. Σ’ ένα συγγενή μου που ήταν 25 χρονών και ήρθa στην κηδεία. Έφυγα για ένα βράδυ. Έφυγα προχθές. Η κηδεία έγινε χθες. Και σήμερα το βράδυ επιστρέφω στην Αθήνα πάλι».

Η μητέρα ενημερώθηκε από το μεγαλύτερο παιδί της, είδε τις εικόνες της αστυνομικής επιχείρησης, έμαθε για τον σάλο που προκλήθηκε στη γειτονιά, αλλά παρόλα αυτά δεν επέστρεψε ταχύτατα στη βάση της. «Η μαμά, όχι, εγώ της είπα, έρχεται, απλώς τώρα έφυγε για κάτι εκτάκτως. Εγώ δεν είπα ότι δεν έρχεται. Την έχω ενημερώσει και γενικά για τον μικρό και όλα αυτά. Τα έχω πει όλα, το ξέρει».

Οι αντιφάσεις

Μάνα και κόρη δίνουν σε ορισμένα σημεία αντικρουόμενα στοιχεία. Η 19χρονη λέει ότι είναι από διαφορετικό πατέρα και η μητέρα της, την διαψεύδει. «Είμαστε από ξεχωριστό πατέρα, δεν είμαστε από τον ίδιο. Έχουν χωρίσει οι γονείς μου».

«Το μωρό, από τον καιρό που έχω χάσει τον άντρα μου, μαζί με τα παιδιά μου το έχουμε μεγαλώσει. Το έχουμε μεγαλώσει και δουλεύω νύχτα μέρα για να μην λείψει τίποτα στα παιδιά μου, στην οικογένειά μου. Δηλαδή αυτά που συζητάνε και λένε και οι γείτονες και όλα αυτά, ότι το παιδί έχει μείνει και άλλες φορές μόνο του και όλα αυτά, αυτά για μένα είναι ψέματα».

Ποια είναι η αλήθεια για τον πατέρα των παιδιών; Πού βρισκόταν η μητέρα την ώρα που εκτυλίσσονταν αυτές οι σκηνές; Στους Παξούς, όπως μας είπε στην πρώτη επικοινωνία που είχαμε μαζί της ή στην Καλαμάτα όπως ανέφερε στη συνέχεια; Γιατί όταν έμαθε για τα όσα έγιναν και είδε αυτές τις εικόνες, δεν βρήκε τρόπο να επιστρέψει;

Η γειτόνισσα που είδε το πεντάχρονο παιδί ολομόναχο στο μπαλκόνι και ειδοποίησε την αστυνομία, φέρνει στο μυαλό της, τις εικόνες που εκτυλίχθηκαν προχθές το βράδυ. «Εγώ ερχόμουν από εδώ να πάω στο περιβολάκι και βλέπω το παιδί που φώναζε στο μπαλκόνι: “Είμαι μόνος μου, είμαι κλειδωμένος, δεν είναι η μαμά μου εδώ, δεν είναι κανείς εδώ, είμαι μόνος μου”.».

Δεν ήταν η πρώτη φορά που έβλεπε εικόνες όπως αυτές. Η ίδια αλλά και άλλοι γείτονες της οικογένειας, υποστηρίζουν πως ανά τακτά χρονικά διαστήματα, το μικρό παιδί μένει ολομόναχο με κίνδυνο της ζωής του. «Η μαμά του έλεγε ότι η μαμά του λείπει, δεν είναι εδώ, λείπει Καλαμάτα, κάτι τέτοιο. Ο μπαμπάς του σε ένα άλλο μέρος, αλλά είμαι με την αδερφή μου, η οποία έφυγε. Πέταγε αντικείμενα. Μας πέταγε μαξιλάρια, μας έρχονταν στο κεφάλι».

Η 19χρονη πάντως που συνελήφθη υποστηρίζει πως οι ισχυρισμοί της γυναίκας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. «Έχουμε μια γειτόνισσα, να σας το πω, ότι έχουμε μια γειτόνισσα ακριβώς απέναντι, η οποία δεν ξέρω τι φάση η γυναίκα με εμάς γενικά, γιατί και ορισμένοι εδώ να σας πω, μας καλούν την αστυνομία, δηλαδή 5-6 η ώρα μας καλούν την αστυνομία που δεν είναι ώρα κοινής ησυχίας».