Τροχαίο στα Χανιά: Αυτοκίνητο τούμπαρε και σφήνωσε σε δέντρο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τροχαίο ατύχημα συνέβη το μεσημέρι της Πέμπτης (28/8) στην οδό Ακρωτηρίου στα Χανιά, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και τούμπαρε, καταλήγοντας σε ένα δέντρο.

Ο οδηγός του οχήματος, κατάφερε και με τη συνδρομή περαστικών να βγει από το αυτοκίνητο, ενώ η Πυροσβεστική έφτασε στο σημείο προληπτικά, αλλά και για να αφαιρέσει τους πόλους της μπαταρίας ώστε να μην προκληθεί πυρκαγιά.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, ο οδηγός του αυτοκινήτου τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων.

