Νατσιός: Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να δωροδοκήσει τους πολίτες με παροχές για να ξεχάσουν τις αμαρτίες της

Με αναφορά στο πρόβλημα που έχει ανακύψει με τη Μονή του Σινά, ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου “Αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα”.

«Με την αλαζονεία της “μοναδικής αλήθειας”, αγνοήσατε επιδεικτικά τις φωνές μας και κυρίως της μοναστικής αδελφότητας, που κρατά αναμμένο το καντήλι της Ιεράς Μονής», είπε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ο πρόεδρος της Νίκης και συνέχισε:

«Φέρατε μια νομοθετική ρύθμιση, χωρίς ουσιαστικό διάλογο, χωρίς συναίνεση, με μόνο εφόδιο την επιλεκτική πληροφόρηση που βόλευε τα σχέδιά σας και καταφέρατε να κλονιστεί ή καλύτερα να καταρρεύσει: το αυτοδιοίκητο, το αυτοδέσποτο και το απάτητο, που κράτησαν ασάλευτη τη Μονή του Σινά για αιώνες. Σήμερα, η Μονή του Σινά βιώνει ίσως τις πιο δύσκολες ώρες της ιστορίας της, με ακραία κλιμάκωση της έντασης και κορύφωση της εσωτερικής διχόνοιας. Στηρίζετε προκλητικά τη μία πλευρά, αγνοώντας επιδεικτικά την άλλη και με τη στάση σας αυτή “ρίχνετε, λάδι στη φωτιά” της διχόνοιας, αντί να σβήνετε τις φλόγες».

Ο κ. Νατσιός αναφέρθηκε σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και κατηγόρησε τον πρωθυπουργό πως «έχασε- και μαζί του και η πατρίδα».

«Είναι δυνατόν οι ΗΠΑ και η Ρωσία που στους δύο παγκοσμίους πολέμους βρεθήκαμε μαζί τους στην σωστή πλευρά της ιστορίας να μας θεωρούν εξαιτίας σας γεωπολιτική παρωνυχίδα; Και δυστυχώς η Ελλάδα θα είναι απούσα από το τραπέζι από ό,τι φαίνεται όταν θα μοιράζεται ο κόσμος μετά τον πόλεμο, ενώ η Τουρκία όχι απλώς θα είναι παρούσα, αλλά τίθεται απροκάλυπτα από τους Γάλλους και από τους Ρώσους να είναι εγγυήτρια δύναμη στην Ουκρανία».

«Η Ελλάδα έχει πάρει οριστικά την κατηφόρα», συνέχισε ο κ. Νατσιός αναφερόμενος σε ενδεχόμενες παροχές. «Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να δωροδοκήσει τους πολίτες με παροχές για να ξεχάσουν τις αμαρτίες της. Για να της δώσουν άφεση. Δεν θα τα καταφέρετε κύριοι της κυβέρνησης να το ξέρετε. Όταν ο κ. Μητσοτάκης ήταν στην αντιπολίτευση, κατηγορούσε τον τότε πρωθυπουργό Τσίπρα ότι διέλυσε φορολογικά τη μεσαία τάξη για να δημιουργήσει μεγαλύτερα πλεονάσματα από αυτά που χρειαζόταν, ώστε να έχει τη δυνατότητα να μοιράζει επιδόματα σε αυτούς που θεωρεί εκλογική πελατεία. Τώρα κάνει ακριβώς το ίδιο. Και θα τον ακούσουμε λοιπόν στην ΔΕΘ να επαίρεται για τα μεγάλα πλεονάσματα που πέτυχε η ΑΑΔΕ στα δημόσια έσοδα. Πλεονάσματα που δεν θα πάνε σε κοινωνικές παροχές και στην ελληνική οικονομία, αλλά στις τσέπες των δανειστών μας. Περιμένουμε στην ΔΕΘ ο κ. Μητσοτάκης να μην μιλήσει μόνο για δείκτες και ανάπτυξη, αλλά να μας πει και πόσο είναι το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου και το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών» προσέθεσε ο κ. Νατσιός και κατέληξε:

«Θα θέλαμε να μας πει ο κ. πρωθυπουργός πώς βλέπει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συμφωνεί να δίνονται ψίχουλα από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την ίδια ώρα που για 120 μεγάλες εταιρίες μοιράστηκαν 6,7 δισ. ευρώ; Μήπως μπορείτε να μας πείτε και τα κριτήρια με τα οποία τα μοιράζετε; Ένα σκάνδαλο θα κλείνετε δέκα θα ανοίγουν».