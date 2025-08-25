Νατσιός: Τα πλεονάσματα είναι προϊόν «στραγγαλισμού» της οικονομίας

«Τα πλεονάσματα στην οικονομία προέρχονται από την υπεροφορολόγηση των πολιτών» υποστηρίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της “Νίκης“, Δημήτρης Νατσιός, και προσθέτει πως τα πλεονάσματα αυτά δεν ενισχύουν την οικονομία ή τους οικονομικά ευάλωτους αλλά εξυπηρετούν το δημόσιο χρέος.

«Ο κ. Μητσοτάκης όταν ήταν στην αντιπολίτευση, κατηγορούσε τον τότε πρωθυπουργό Τσίπρα, ότι “διέλυσε φορολογικά τη μεσαία τάξη για να δημιουργήσει μεγαλύτερα πλεονάσματα από αυτά που χρειαζόταν, ώστε να έχει τη δυνατότητα να μοιράζει επιδόματα σε αυτούς που θεωρεί εκλογική πελατεία”. Σήμερα κάνει ακριβώς το ίδιο. Μοιράζει φιλοδωρήματα και πανηγυρίζει για τα πλεονάσματα στα έσοδα, τα οποία όμως δεν θα επιστρέψουν στην οικονομία και στους κοινωνικά ευάλωτους, αλλά θα κατευθυνθούν στο δημόσιο χρέος αφού αυτό επιτάσσουν οι δανειστές μας», αναφέρει στη δήλωσή του ο κ. Νατσιός και συνεχίζει:

«Θα πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός ότι τα πλεονάσματα αυτά προέρχονται από την φοροληστεία μέσω των υψηλών φορολογικών συντελεστών, των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, των προκαταβολών των ελεύθερων επαγγελματιών και της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας.

Προέρχονται και από το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, μέσω του Υπερταμείου, χωρίς καμιά προηγούμενη εκτίμηση. Ένα οικονομικό έγκλημα που δεν συμβαίνει ούτε σε χώρες υπό ξένη κατοχή.

Η κυβέρνηση με εργαλείο την ΑΑΔΕ, από την μια αρπάζει και από την άλλη μοιράζει επιδόματα και pass.

Η ελληνική οικονομία δεν έχει success story, έχει κοροϊδία και ληστεία».