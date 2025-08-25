Η εβδομάδα από 25 έως 31 Αυγούστου 2025 φέρνει τελικά τύχη για τρία ζώδια. Η Αφροδίτη θα περάσει στο Λέοντα τη Δευτέρα, 25 Αυγούστου, ξεκινώντας την εβδομάδα με μια αφθονία και τύχη.

Η Αφροδίτη στον Λέοντα είναι πλούσια και απολαμβάνει μια ζωή γεμάτη πολυτέλεια.

Αυτή μπορεί να είναι μια περίοδος αυξημένης μαγείας και πεπρωμένου. Αφήστε την ενέργεια της Αφροδίτης στον Λέοντα να σας εμπνεύσει να δράσετε με αυτοπεποίθηση στην προσπάθεια να επιτύχετε τα όνειρά σας, αλλά βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει μια παύση για να διασφαλίσετε ότι έχετε μάθει και από το παρελθόν.

Η Αφροδίτη στον Λέοντα θα σχηματίσει τρίγωνο με τον ανάδρομο Κρόνο στον Κριό την Τρίτη, 26 Αυγούστου και με τον ανάδρομο Ποσειδώνα στον Κριό την Τετάρτη, 27 Αυγούστου. Ενώ η Αφροδίτη στον Λέοντα σας ενθαρρύνει να ενεργήσετε τολμηρά και να ακολουθήσετε την τύχη σας, οι ανάδρομοι Κρόνος και Ποσειδώνας σας καλούν να μάθετε και από τις προηγούμενες αποφάσεις σας.

Αυτοί οι πλανητικοί σχηματισμοί μπορεί επίσης να προσφέρουν μια ανάπαυλα από την αναμονή της τύχης να έρθει σε εσάς.

Αντίθετα, αυτή την εβδομάδα, θα πρέπει να την κυνηγήσετε μόνοι σας. Είναι σημαντικό να δώσετε χώρο για το που μπορείτε να βελτιωθείτε, ενώ επιτρέπετε στην αυτοπεποίθηση της Αφροδίτης στον Λέοντα να σας προωθήσει μπροστά.

Αυτό θα είναι καθοριστικό καθώς το πρώτο τέταρτο της Σελήνης στον Τοξότη ανατέλλει την Κυριακή, 31 Αυγούστου, ενθαρρύνοντάς σας να προοδεύσετε στις προθέσεις σας. Θα είστε ελεύθεροι να ενεργήσετε και να αρπάξετε νέες ευκαιρίες τις επόμενες μέρες, αλλά βεβαιωθείτε ότι είστε σίγουροι και ότι δεν επαναλαμβάνετε τα λάθη του παρελθόντος.

Η τύχη ευνοεί τρία ζώδια – και προσελκύετε ακόμη περισσότερη τύχη:

Τοξότης,

Λέων,

Κριός

Τοξότης

Κάντε αυτό που αγαπάτε, Τοξότες.

Πάντα είχατε μια ισχυρή επιθυμία για επιτυχία και περιπέτεια, αλλά συχνά λέτε στον εαυτό σας να μην ακολουθήσετε τα όνειρά σας.

Ήταν σημαντικό για εσάς να γίνετε λογικοί και πρακτικοί για να εδραιώσετε τον εαυτό σας, ωστόσο, σε αυτή τη στιγμή, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν παραμελείτε τις φιλοδοξίες σας.

Καθώς η Αφροδίτη περνά στο Λέοντα, χρησιμοποιήστε τα διδάγματα του παρελθόντος που σχετίζονται με την ευθύνη και την ολοκλήρωση.

Η Αφροδίτη στον Λέοντα είναι μία από τις πιο τυχερές περιόδους του χρόνου για εσάς, καθώς θα ευλογηθείτε και με πλούτο, και με ρομαντισμό, και με νέες ευκαιρίες.

Αυτό θα γίνει εμφανές καθώς η Αφροδίτη χορεύει με τον ανάδρομο Κρόνο και τον Ποσειδώνα αργότερα στην εβδομάδα. Είτε ο ρομαντισμός είναι στα σχέδιά σας είτε όχι, αυτή η περίοδος στη ζωή σας αφορά το να κάνετε αυτό που αγαπάτε.

Δεν χρειάζεται να δουλεύετε ασταμάτητα για να πετύχετε. Αντίθετα, πρέπει να βρείτε μια υγιή ισορροπία ανάμεσα στη δουλειά και τη χαλάρωση.

Λέων

Αγκαλιάστε τη νέα αρχή, αγαπητοί Λέοντες. Η Αφροδίτη θα ξεκινήσει την εβδομάδα περνώντας στο ζώδιό σας. Αυτό βοηθά να ενισχυθεί η δύναμη της έλξης και του αισιοδοξίας σας, καθώς τα πάντα ξαφνικά φαίνονται να παίρνουν μια θετική στροφή από τη μια στιγμή στην άλλη. Η ζωή γίνεται πιο εύκολη, οι ευκαιρίες αρχίζουν να έρχονται, και η αυτοπεποίθησή σας έχει επιτέλους επιστρέψει. Εστιάστε στο μέλλον και στην καινούρια αρχή που σας περιμένει.

Είχατε απογοητευτεί από την έλλειψη κίνησης στη ζωή σας, και ευτυχώς, όλα αυτά τελειώνουν.

Ωστόσο, θα χρειαστεί να είστε εσείς αυτοί που θα αναλάβετε δράση. Την Τρίτη, 26 Αυγούστου, η Αφροδίτη στον Λέοντα θα σχηματίσει τρίγωνο με τον ανάδρομο Κρόνο στον Κριό και στη συνέχεια θα ευθυγραμμιστεί με τον ανάδρομο Ποσειδώνα στον Κριό την Τετάρτη, 27 Αυγούστου.

Ενώ η Αφροδίτη στον Λέοντα σας βοηθά να γίνετε πιο θετικοί και να συνδεθείτε με την τυχερή ενέργεια του σύμπαντος, οι ανάδρομοι Κρόνος και Ποσειδώνας στον Κριό σας δείχνουν πώς να προχωρήσετε με τα σχέδιά σας.

Η ενέργεια του Κριού κυβερνά θέματα που σχετίζονται με την τύχη, την αφθονία και τις νέες αρχές.

Η ανάδρομη πορεία τους ήταν αργή, ωστόσο, θα μπορέσετε να κάνετε πρόοδο τις επόμενες μέρες, αρκεί να πιστεύετε στον εαυτό σας και να αγκαλιάσετε τη νέα αρχή μόλις έρθει.

Κριός

Επενδύστε στα όνειρά σας, αγαπητοί Κριοί.

Η ζωή σας έχει φανεί περιοριστική πρόσφατα με τον Χείρωνα, τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα να είναι όλοι ανάδρομοι στο ζώδιό σας. Αν και αυτή δεν ήταν η πιο εύκολη περίοδος για εσάς, υπάρχει μεγάλο όφελος αν είστε πρόθυμοι να αγκαλιάσετε την ενέργεια αυτή.

Το σύμπαν σας καλεί να εστιάσετε στον εαυτό σας, αντί να ανησυχείτε για όσα συμβαίνουν γύρω σας. Αυτό όχι μόνο θα σας βοηθήσει να θεραπευτείτε, αλλά θα σας επιτρέψει επίσης να αρχίσετε να επενδύετε στον εαυτό σας και σε όσα ξέρετε ότι είναι προορισμένα για εσάς.

Αγκαλιάστε την πεποίθηση ότι μπορείτε να ζήσετε τη ζωή που ονειρεύεστε καθώς το πρώτο τέταρτο Σελήνη στον Τοξότη ανατέλλει την Κυριακή, 31 Αυγούστου. Ο Τοξότης επηρεάζει την τύχη σας, και το πρώτο τέταρτο στη Σελήνη αντιπροσωπεύει πρόοδο και δράση.

Δεν είναι η στιγμή να απογοητευτείτε ή να αισθανθείτε απελπισμένοι για τη ζωή σας. Αντίθετα, πρέπει να στηριχτείτε στα μαθήματα που έχετε μάθει πρόσφατα και να κάνετε ένα μικρό βήμα προς τα όνειρά σας.

Αυτός ο σεληνιακός κύκλος είναι ο πιο ισχυρός για το 2025 για εκδήλωση, με τις δύο Νέες Σελήνες στον Παρθένο να συμβαδίζουν με την Εποχή των Εκλείψεων.

Ό,τι κάνετε τώρα θα ενισχυθεί, οπότε βεβαιωθείτε ότι επενδύετε στα όνειρά σας και όχι στους φόβους σας.