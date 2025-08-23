Τα ζώδια σήμερα, Σάββατο 23 Αυγούστου 2025: Αιγόκεροι, η Νέα Σελήνη θέλει πίστη στο άγνωστο

Τι θα συμβεί σήμερα Σάββατο 23 Αυγούστου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (23/08/2025)

Κριός

Κριέ, λες ότι θέλεις μία πιο ήρεμη ζωή αλλά πώς προσπαθείς να την αποκτήσεις στην καθημερινότητα σου; Το ζώδιο της Παρθένου κυβερνά τα τελετουργικά σου, τις ρουτίνες σου, την εργασιακή σου ηθική.

Έτσι στις 23 Αυγούστου είναι καιρός να εστιάσεις στο πώς οι επιλογές σου αντανακλούν αυτό που πιστεύεις ότι σου αξίζει. Η καλή υγεία, Κριέ, έχει επίσης να κάνει με το πώς προστατεύεις την ηρεμία σου. Γι’ αυτό, ξεκίνα να την προστατεύεις.

Ταύρος

Ταύρε, δημιουργείς κάτι που αντανακλά αγάπη. Η Νέα Σελήνη φέρνει στην επιφάνεια την επιθυμία σας για ρομαντισμό και αγάπη της ίδιας της ζωής.

Στις 23 Αυγούστου, θα σας απασχολήσει η έναρξη ενός νέου δημιουργικού έργου ή η επιστροφή σε ένα μισοτελειωμένο έργο. Για εσάς το να δηλώσετε την αγάπη σας με όλους τους τρόπους είναι ο βασικός σας στόχος.

Δίδυμος

Δίδυμοι, ζείτε σαν είστε ενοικιαστές στην ίδια την ζωή σας. Ανήκεις πρώτα από όλα στον εαυτό σου, γι’ αυτό ξεκίνα να ενισχύεις όσα σε κάνουν δυνατό και έτοιμο να αντιμετωπίσεις τον κόσμο κάθε μέρα.

Ξεκινήστε από εκεί στις 23 Αυγούστου. Χτίστε τοίχους εκεί που δεν υπάρχουν. Κρεμάστε τον πίνακα που σκέφτεστε εδώ και καιρό. Μαγειρέψτε τη συνταγή της γιαγιάς σας. Κάντε τη ζωή που ζείτε να μοιάζει πραγματικά δική σας.

Καρκίνος

Καρκίνε, έχεις έντονα συναισθήματα, τα οποία τώρα χρειάζονται σαφήνεια. Το Σάββατο, γίνετε πιο συγκεκριμένοι στον τρόπο που επικοινωνείτε τις ανάγκες σας.

Μέχρι τώρα, πιθανότατα έχετε συνειδητοποιήσει ότι τα αόριστα μηνύματα ή η συζήτηση γύρω από το θέμα δεν ήταν αποτελεσματικά. Έτσι, στις 23 Αυγούστου, να λέτε ξεκάθαρα αυτό που εννοείτε και να εννοείτε αυτό που λέτε.

Λέων

Λέων μέχρι τώρα έχεις μάθει ότι η αξία σου δεν έγκειται στους followers σου ή στο πόσα likes μπορείς να συγκεντρώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτή η Σελήνη βρίσκεται στον οίκο της αξίας σας και στις 23 Αυγούστου είναι μια εξαιρετική στιγμή για να ελέγξετε την αυτοεκτίμησή σας. Πού ξοδεύετε υπερβολικά την ενέργειά σας; Τι σας εξαντλεί αλλά εσείς εξακολουθείτε να το θεωρείτε ευκαιρία; Εσείς είστε ο θησαυρός, γι’ αυτό κινηθείτε αναλόγως.

Παρθένος

Παρθένε, η Νέα Σελήνη βρίσκεται στο ζώδιό σου αλλά μην περιμένεις μπαλόνια και προβολείς. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι αντί για γιορτή, αυτή η Νέα Σελήνη σας οδηγεί να καταστρώσετε τα σχέδια σας για το μέλλον.

Έτσι, στις 23 Αυγούστου, κάνετε μία εκκαθάριση στα μηνύματα σας και προγραμματίστε να χαλαρώσετε. Η λάμψη που θα έχετε σήμερα είναι εσωτερική. Αναρωτηθείτε: Ποια πλευρά του εαυτού σας είστε έτοιμοι να αφήσετε στην άκρη;

Ζυγός

Ζυγέ, αν έχεις αναλάβει περισσότερες εργασίες από όσες μπορείς να φέρεις εις πέρας τότε αυτή είναι η στιγμή να σταματήσεις. Η προσωπική ζωή σας και το εσωτερικό σας καταφύγιο χρειάζονται την προσοχή σας.

Αυτή η Νέα Σελήνη στις 23 Αυγούστου έχει λιγότερο να κάνει με τις πράξεις και περισσότερο με το να αφεθείτε. Αποσυνδεθείτε από τις καθημερινές υποχρεώσεις και αισθανθείτε τι σας καλεί από μέσα σας. Αυτό το Σάββατο είναι αρκετό για να θυμηθείτε ποιοι είστε.

Σκορπιός

Σκορπιέ, κάποιες φιλίες σου ανοίγουν νέους κόσμους μέσα σου που σε βοηθούν να δεσμευτείς στους στόχους σου. Υπάρχουν και άλλες, όμως, που μπορεί να νιώθεις ότι τις έχεις ξεπεράσει.

Στις 23 Αυγούστου, επιθεωρήστε την ομαδική σας συνομιλία, τους συνεργάτες σας και τους σκοπούς στους οποίους έχετε δεσμευθεί. Δεν αξίζει κάθε κοινότητα την αφοσίωσή σας, γι’ αυτό προχωρήστε μόνο με εκείνους που θέλουν να αναπτυχθούν μαζί σας.

Τοξότης

Τοξότη, υπάρχει η φιλοδοξία αλλά υπάρχει και ευθυγράμμιση με τους πραγματικούς σκοπούς σου; Οι σοφοί άνθρωποι γνωρίζουν τη διαφορά. Αναρωτηθείτε: Ανεβαίνετε τη σκάλα επειδή είναι δική σας ή επειδή υπάρχει; Η επιτυχία που δεν σας προσφέρει ικανοποίηση είναι απλώς μία παράσταση χωρίς ευχαρίστηση.

Πάρτε τα ηνία της επαγγελματικής ζωής σας το Σάββατο 23 Αυγούστου. Επαναπροσδιορίστε τι σημαίνει κύρος με τους δικούς σας όρους, προκειμένου να νιώθετε καλά μέσα σας.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, συνήθως είσαι ο στρατηγός στις υποθέσεις σου, αλλά αυτή η Νέα Σελήνη θέλει λίγη πίστη στο άγνωστο. Ίσως έχετε ξεχάσει πώς είναι να μην έχετε όλες τις απαντήσεις.

Τώρα μπορείτε να δώσετε στον εαυτό σας τον χώρο να αναρωτηθείτε, να μάθετε και να πιστέψετε σε κάτι πιο μεγάλο από τις λίστες με τις υποχρεώσεις σας. Στις 23 Αυγούστου, υπάρχει ένα σχέδιο έξω από την καθημερινότητα που απαιτεί από εσάς απλώς να παραδοθείτε.

Υδροχόος

Υδροχόε, όσο κι αν είσαι κυρίαρχος πνευματικά η μεταμόρφωση πάντα θα είναι δύσκολη. Η σημερινή μέρα σας υποδεικνύει την αλήθεια που ζει στο σώμα, την οποία μπορείτε να αποκαλύψετε μέσα από την επιθυμία σας.

Κάτι παλιό πεθαίνει στις 23 Αυγούστου, αλλά μην βιαστείτε να το αφήσετε στην άκρη. Μείνετε μαζί του, θρηνείστε και δείτε ότι πλέον αποκτάτε ένα νέο είδος δύναμης.

Ιχθύες

Ιχθύες, η αγάπη δεν είναι η ανταμοιβή σας όταν είστε καλοί. Η Νέα Σελήνη στην Παρθένο ανατέλλει στις 23 Αυγούστου και μπορείτε να απελευθερωθείτε από την συνήθεια να συμβιβάζεστε για να διατηρήσετε την ειρήνη γύρω σας. Ξεκαθαρίσετε απλά και δυναμικά τα στάνταρ σας.

Ποιος είσαι όταν δεν τρέχεις να καλύψεις τις ανάγκες των άλλων; Τι σημαίνει για εσένα να σε αγαπούν όπως είσαι και όχι επειδή καταπιέζεις τις επιθυμίες σου; Αυτή η Νέα Σελήνη θέλει να σε οδηγήσει σε άνθιση.