Μετά τις 22 Αυγούστου 2025, όλα αρχίζουν να αποκτούν νόημα για τέσσερα ζώδια. Όταν ο Ήλιος περνάει στον Παρθένο, το σύμπαν φαίνεται να γίνεται λίγο πιο ήσυχο.

Μαζί με αυτή την αίσθηση, έχουμε την ικανότητα να εστιάζουμε πολύ καλύτερα από το συνηθισμένο. Όταν τα πράγματα «κουμπώνουν» στη θέση τους, είναι επειδή είχαμε την παρουσία του νου να το κάνουμε να συμβεί.

Τέσσερα ζώδια, συγκεκριμένα, θα αισθανθούν τη δύναμη του Ήλιου στον Παρθένο να λειτουργεί παρασκηνιακά, βοηθώντας μας να βρούμε νόημα και δύναμη σε όλα όσα κάνουμε.

Ξέρουμε ποια είναι τα προτεραιότητά μας κατά τη διάρκεια αυτής της διέλευσης του Παρθένου, και αυτό είναι τόσο χρήσιμο όσο και απαραίτητο.

Όλα αρχίζουν να βγάζουν νόημα για 4 ζώδια

Κριός

Δίδυμοι

Λέων

Παρθένος

Κριός

Όταν ο Ήλιος εισέρχεται στον Παρθένο, Κριοί, μπορεί να παρατηρήσετε μία έντονη επιθυμία να βάλτε τάξη στις πλευρές της ζωής σας που είχαν μείνει παραμελημένες. Δεν πρόκειται για αυστηρή πειθαρχία, αλλά περισσότερο για τη δημιουργία χώρου για ό,τι επιθυμείτε.

Αυτό το δώρο από το σύμπαν έρχεται με τη μορφή μίας ξαφνικής λύσης σε ένα πρόβλημα που σας απασχολούσε. Δεν νομίζατε ότι θα σας επηρεάσει τόσο έντονα, αλλά τώρα που βρίσκεστε στην άλλη πλευρά, βλέπετε πόσο πολύ χρειαζόσασταν μια λύση.

Στις 22 Αυγούστου, η ενέργεια του Παρθένου θα σας κάνει να αισθάνεστε σίγουροι και ασφαλείς στις επιλογές σας, Κριοί. Θα είστε σε θέση να προχωρήσετε ελεύθερα προς το καλύτερο από όλα τα πιθανά σενάρια.

Δίδυμος

Για εσάς, Δίδυμοι, η μετάβαση του Ήλιου στον Παρθένο φέρνει ακρίβεια στη σκέψη σας, και αυτό είναι που σας επιτρέπει να εμπιστευτείτε την κρίση σας. Δεν χρειάζεται πια να παίζετε με χιλιάδες ιδέες.

Ήρθε η ώρα να διαλέξετε μία και να προχωρήσετε προς αυτή. Η ενέργεια του Παρθένου κάνει θαύματα στη ζωή σας και μοιάζει με δώρο. Ο Παρθένος είναι επιλεκτικός, πράγμα που σημαίνει ότι η επιρροή του σας βοηθά να διακρίνετε ποια θα είναι η επόμενη καλύτερη κίνησή σας. Αυτή τη στιγμή, είστε μακριά από την κατάσταση της αποσύνθεσης, Δίδυμοι.

Στην πραγματικότητα, αυτή την ημέρα, 22 Αυγούστου, μπορεί να αισθάνεστε σαν να μην μπορείτε να περιμένετε να ξεκινήσετε. Έχετε το βλέμμα στραμμένο στο βραβείο, και εκεί κατευθύνεστε.

Λέων

Καθώς μπαίνουμε στην περίοδο του Παρθένου, θα αισθανθείτε σαν να πρόκειται για την ευχάριστη ηρεμία μετά από μια μεγάλη γιορτή. Έχετε απολαύσει το μερίδιο της έντασης, και επειδή είστε άτομα με καλή ισορροπία, είστε έτοιμοι και για τη χαλάρωση.

Το δώρο του σύμπαντος για εσάς στις 22 Αυγούστου σας δείχνει ότι είναι εντάξει να πάρετε χρόνο για τον εαυτό σας και να ξεκουραστείτε, αν χρειαστεί. Αυτή είναι η φάση της ξεκούρασης και χαλάρωσης, και είναι πλήρως αξιόλογη.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτή την περίοδο για να ανακτήσετε την ενέργεια που έχετε ξοδέψει με σοφία. Θα τη χρειαστείτε στο άμεσο μέλλον, αλλά δεν μπορείτε να τρέξετε τον κινητήρα σας με άδειο ρεζερβουάρ, οπότε καλό θα ήταν να κάνετε μια παύση, για να το πούμε έτσι, να κατεβάσετε το παράθυρο και να απολαύσετε τη δροσιά του αέρα.

Παρθένος

Η είσοδος του Ήλιου στο ζώδιό σας πάντα μοιάζει με το να επιστρέφετε στο σπίτι, Παρθένοι.

Είναι μια στιγμή ανανέωσης και αναγνώρισης, σαν να μιλάει ο κόσμος πάλι τη γλώσσα σας. Και αυτή είναι μια πολύ ιδιαίτερη γλώσσα, επίσης. Το δώρο σας είναι η αυτοπεποίθηση στο δικό σας χρόνο, κάτι που ίσως σας σοκάρει αρχικά. Ωστόσο, ο χρόνος σας είναι τόσο καλός αυτή την πρώτη ημέρα της περιόδου του Παρθένου, που θα προετοιμάσει το μυαλό σας για το μέλλον. Με άλλα λόγια, τώρα μπορείτε να εμπιστευτείτε τη διαίσθησή σας.

Η 22η Αυγούστου φέρνει την συνειδητοποίηση ότι βρίσκεστε ακριβώς εκεί που πρέπει να είστε, εδώ και τώρα. Είναι το καλύτερο μέρος που μπορεί να υπάρξει, και αγαπάτε τη ζωή. Όλα καλά, Παρθένοι. Όλα καλά.