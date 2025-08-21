Στις 21 Αυγούστου 2025, τέσσερα ζώδια θα λάβουν ευλογίες από το σύμπαν. Κατά τη διάρκεια της συνόδου της Σελήνης με τον Ερμή, είναι αρκετά εύκολο για τους περισσότερους από εμάς να αντιληφθούμε τα μηνύματα από το σύμπαν, καθώς ο πλανήτης Ερμής προάγει τη ροή της επικοινωνίας και των συζητήσεων.

Τέσσερα ζώδια συγκεκριμένα θα νιώσουν ευλογημένα από τις αλληλεπιδράσεις τους. Θα είναι χαρούμενοι που είχαν κάποιες σημαντικές συζητήσεις.

Οι λέξεις μας είναι σημαντικές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, και η διέλευση της Σελήνης και του Ερμή μας επιτρέπει να επιλέγουμε τις λέξεις μας με σοφία, ώστε να καταλήξουμε όλοι σε βέλτιστα αποτελέσματα.

Τα 4 ζώδια που θα νιώσουν τις ευλογίες από το σύμπαν

Ταύρος

Δίδυμοι

Λέων

Ζυγός

Ταύρος

Ταύροι, στις 21 Αυγούστου, μια συζήτηση ή μήνυμα που θα λάβετε θα σας βοηθήσει να αναστενάξετε με ανακούφιση, είτε πρόκειται για μια καλή κουβέντα από έναν άγνωστο, είτε για μια καθυστερημένη απάντηση από έναν φίλο.

Ό,τι και αν συμβεί, θα σας κάνει να νιώσετε καλά. Ίσως και ασφαλείς. Η σύνοδος της Σελήνης με τον Ερμή σας βοηθά να μιλήσετε καθαρά, και η αντίδρασή σας σε ό,τι σας ειπωθεί είναι εξίσου σημαντική με όσα ακούσατε.

Ολόκληρη η ιδέα εδώ είναι να έχετε θετική σκέψη. Όπως συμβαίνει με το σύμπαν, οι ευλογίες είναι πάντα εκεί, αλλά είναι στο χέρι μας να τις αντιληφθούμε. Εξαιτίας των άριστων επικοινωνιακών σας ικανοτήτων, θα νιώσετε απίστευτα ευλογημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της ημέρας, Ταύροι.

Δίδυμοι

Δίδυμοι, η Πέμπτη φέρνει γρήγορη κατανόηση. Είναι σαν κάθε πληροφορία που χρειάζεστε να γίνεται ξαφνικά σαφής για εσάς στις 21 Αυγούστου, και κατά τη διάρκεια της συνόδου της Σελήνης με τον Ερμή, ο κυβερνήτης πλανήτης σας πραγματικά έρχεται προς το μέρος σας. Οι ευλογίες έρχονται σε εσάς με τη μορφή της πειθούς που μπορείτε να ασκήσετε αυτήν την περίοδο.

Ίσως θελήσετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ενέργεια για να παρουσιάσετε μια πρόταση ή να προτείνετε μια ιδέα σε κάποιον που μπορεί να σας βοηθήσει να την πραγματοποιήσετε στην πραγματικότητα.

Αυτό που σας κάνει να νιώθετε ευλογημένοι αυτήν την περίοδο είναι η ιδέα ότι οι άνθρωποι σας ακούν και σας παίρνουν στα σοβαρά. Δεν είναι απλώς άλλη μια σειρά ανούσιων κλισέ. Τώρα πρόκειται να μετατρέψετε τις ιδέες σας σε κάτι πραγματικό.

Λέων

Λέοντες, ό,τι μάθετε ή ακούσετε την Πέμπτη μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που αισθάνεστε για κάτι που σας απασχολούσε. Η σύνοδος της Σελήνης με τον Ερμή καθαρίζει τον δρόμο για εσάς, Λέοντες, και αυτό σημαίνει ότι θα βρείτε ειρήνη.

Μια παρανόηση αποκαθίσταται, και αυτό είναι ουσιαστικά το μόνο που χρειάζεται να γνωρίζετε. Το να έχει αυτό το βάρος πάνω από το κεφάλι σας πραγματικά χαλούσε την ατμόσφαιρα, αλλά τώρα έχει φύγει. Χάρη στην ταχύτατη επικοινωνιακή ενέργεια του Ερμή, όλα τα σχέδια ενώνονται.

Κανένας περισσότερος αβέβαιος χρόνος ή αναμονή για κάποιον άλλον να φροντίσει τα πράγματα για εσάς, Λέοντες. Η ευλογία της 21ης Αυγούστου έρχεται με τη μορφή προόδου και όλα συμβαίνουν μέσα σε μια μόνο και πολύ σημαντική συζήτηση.

Ζυγός

Ζυγοί, είναι μια από αυτές τις μέρες που συνδέετε τα κομμάτια, όταν αρχίζετε να βάζετε σε σειρά τις κουβέντες που κάνατε και ξαφνικά όλα αποκτούν πλήρη νόημα για εσάς. Στις 21 Αυγούστου, θα δείτε ότι όχι μόνο είχατε δίκιο από την αρχή, αλλά και ότι το άτομο που έπρεπε να το καταλάβει, επιτέλους βλέπει τα πράγματα με τον δικό σας τρόπο.

Ο Ερμής μεταφέρει αυτή την πληροφορία γρήγορα και τα ξεκαθαρίζει όλα αμέσως. Τώρα, μπορείτε να νιώσετε τόσο ευλογημένοι όσο και ευγνώμονες. Αυτή είναι η καμπή για εσάς, Ζυγοί. Θα μάθετε από πού ξεκινήσατε και ποιο είναι το επόμενο βήμα σας. Η ζωή πραγματικά τακτοποιείται για εσάς, και αυτή η αίσθηση δεν συγκρίνεται με τίποτα.