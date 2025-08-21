Κορυδαλλός: Ετοίμαζαν απόδραση – Η πληροφορία στις αρχές και η έφοδος στα κελιά

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Απόπειρα απόδρασης κρατουμένων από τις φυλακές Κορυδαλλού κατάφεραν να αποτρέψουν οι Αρχές την Τετάρτη 20 Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, πληροφορίες που έφτασαν στην Αστυνομία ανέφεραν πως κάποιοι κακοποιοί σε συγκεκριμένη πτέρυγα των φυλακών, ετοίμαζαν απόδραση, ενώ έκαναν εμπόριο ναρκωτικών, παράνομες μεταφορές χρημάτων και νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, σύμφωνα με το Open.

Σε ειδική επιχειρησιακή δράση της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής που πραγματοποιήθηκε στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού, σύμφωνα με την Αστυνομία, κατασχέθηκαν 3 αυτοσχέδια μαχαίρια, σουγιάς και κινητό τηλέφωνο, απόρροια των στοχευμένων ερευνών που διενεργήθηκαν, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού σε 9 κελιά, κατόπιν διερεύνησης και αξιοποίησης πληροφοριών.

Ακόμα, εντοπίστηκαν κρυμμένες σε θάμνους στον εξωτερικό χώρο πτέρυγας 7 συσκευασίες με μικροποσότητα κάνναβης, ενώ οι Αρχές προχώρησαν σε 8 συνολικά συλλήψεις.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

 

