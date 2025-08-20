Κορυδαλλός: 4 συλλήψεις σε επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στις φυλακές – Κατασχέθηκαν, μαχαίρια, κινητό και ναρκωτικά 

Σε επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στις φυλακές Κορυδαλλού, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Αυγούστου, συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί και ένας ημεδαπός, έγκλειστοι στο Κατάστημα Κράτησης.

Ειδική επιχειρησιακή δράση της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού

Κατασχέθηκαν αυτοσχέδια μαχαίρια, σουγιάς, κινητό τηλέφωνο και μικροποσότητα ναρκωτικής ουσίας

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατασχέθηκαν 3 αυτοσχέδια μαχαίρια, σουγιάς και κινητό τηλέφωνο, απόρροια των στοχευμένων ερευνών που διενεργήθηκαν, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού σε 9 κελιά, κατόπιν διερεύνησης και αξιοποίησης πληροφοριών.

Ακόμα, εντοπίστηκαν κρυμμένες σε θάμνους στον εξωτερικό χώρο πτέρυγας 7 συσκευασίες με μικροποσότητα κάνναβης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.