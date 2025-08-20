Νοσοκομείο Μεταξά: Σκύλοι θεραπείας «συνοδοιπόροι» στη μάχη κατά του καρκίνου – Δάκρυα, χαμόγελα και ελπίδα στη χημειοθεραπεία

Enikos Newsroom

Υγεία

Σκύλοι νοσοκομείο Μεταξά

Μπορεί η αγκαλιά σε ένα σκύλο να γλυκάνει το δύσκολο μονοπάτι της χημειοθεραπείας; Την απάντηση δίνουν οι ίδιοι οι ογκολογικοί ασθενείς στο αντικαρκινικό νοσοκομείο Μεταξά.

Οι εικόνες που αντικρίζουν γιατροί νοσηλευτές και συνοδοί είναι μοναδικές: Ασθενείς αγκαλιάζουν τους σκύλους με δάκρυα στα μάτια. Κάποιοι από αυτούς που ήταν σιωπηλοί αρχίζουν ξανά να μιλούν και να γελούν.

Σκύλοι νοσοκομείο Μεταξά

Η φιλοσοφία είναι απλή: Η παρουσία σκύλων στη Μονάδα και η επαφή με τους ασθενείς βελτιώνει τη διάθεση τους και τους χαλαρώνει.

Για πρώτη φορά δεν νιώθουν μόνοι στη χημειοθεραπεία. Αυτό τους ακούμε να λένε. Στόχος είναι ο ασθενής να έρχεται στο νοσοκομείο και να μη σκέφτεται τη χημειοθεραπεία, αλλά τον φίλο του που τον περιμένει εκεί να του κάνει χαρές. Μια πρωτοβουλία που συγκινεί, ενώνει και αλλάζει την εμπειρία νοσηλείας αφού ενισχύει την ψυχική αντοχή και τη διάθεση να συνεχιστεί η θεραπεία. Πρόκειται για μια πανελλαδική πρωτιά που αλλάζει όσα γνωρίζαμε για τη φροντίδα των ογκολογικών ασθενών, αναφέρει ο διοικητής του Μεταξά Σαράντος Ευσταθόπουλος.

Έως τον Ιούλιο 2025, περισσότεροι από 300 ασθενείς της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας του νοσοκομείο Μεταξά συμμετείχαν στη δράση, ενώ πάνω από 30 μέλη του προσωπικού (ιατροί, νοσηλευτές, ψυχολόγοι) επισήμαναν ότι η εμπειρία ενίσχυσε την ψυχολογική ανθεκτικότητα και τη μεταξύ τους συνοχή.

Σκύλοι νοσοκομείο Μεταξά

Οι επιδράσεις της παρέμβασης με σκύλους θεραπείας έχουν μελετηθεί διεθνώς και φαίνεται ότι βελτιώνει τη διάθεση με τέσσερις τρόπους:

  • Το άγχος και το στρες, ελαττώνεται μέσω πτώσης της κορτιζόλης.
  • Ελαττώνονται οι καρδιακοί παλμοί καθώς και η αρτηριακής πίεσης.
  • Το αίσθημα σύνδεσης και ηρεμίας, που επιτυγχάνεται οδηγεί στην αύξηση της ωκυτοκίνης, της «ορμόνης της αγάπης».
  • Μειώνεται η καταθλιπτική συμπτωματολογία

Αξίζει αν σημειωθεί ότι η δράση εφαρμόζεται με πλήρη ιατρική και οργανωτική εποπτεία, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, με παρουσία ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και τήρηση αυστηρών πρωτοκόλλων υγιεινής.

Την ίδια στιγμή γίνεται χρήση μόνο πιστοποιημένων, εμβολιασμένων, καθαρών, υγιών σκύλων , ενώ αποκλείεται η επαφή με ανοσοκατεσταλμένους, ευάλωτους ασθενείς ακόμα και με ασθενείς που δεν επιθυμούν επαφή με σκύλους.

Η λειτουργία του καινοτόμου εθελοντικού προγράμματος «Παρέα με Ουρά», ξεκίνησε στις 14 Απριλίου 2025 στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους οργανισμούς DOG THERAPY και WIN CANCER. Το πρόγραμμα, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε νοσοκομείο του ΕΣΥ, σηματοδότησε την έναρξη των πρώτων οργανωμένων επισκέψεων σκύλων θεραπείας στη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας για την ανακούφιση και συναισθηματική στήριξη ασθενών, καθώς και η διαδικασία αξιολόγησης εθελοντών για τη δημιουργία πιστοποιημένου δικτύου «εθελοντών σκύλων συντροφιάς».

«Οι πρώτες επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν από τους σκύλους θεραπείας Βαγγέλη και Όλυμπο, με έμπειρους χειριστές. Η αποδοχή ήταν καθολική και δεν αναφέρθηκε κανένα περιστατικό αποχής ή δυσαρέσκειας» όπως εξηγεί ο κ. Ευσταθόπουλος.

Την ίδια στιγμή, ξεκίνησε και η εκπαίδευση εθελοντών με τα δικά τους σκυλιά, ώστε να δημιουργηθεί ένα πιστοποιημένο δίκτυο θεραπευτικών ζευγαριών (handler – σκύλος) που θα μπορούν να συνδράμουν εθελοντικά, προσφέροντας συντροφιά στους ασθενείς κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους.

Η διαπίστευση είναι απαιτητική και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του σκύλου και η ικανότητά του στην ηρεμία, αλλά και την εκπαίδευση των εθελοντών σε υγιεινή, ασφαλή επαφή και ψυχολογική στήριξη.

Έως σήμερα πέντε δημόσια νοσοκομεία εκδήλωσαν επίσημο ενδιαφέρον να εφαρμόσουν αντίστοιχα μοντέλα, αναγνωρίζοντας το Αντικαρκινικό «Μεταξά» ως σημείο αναφοράς για την ανθρώπινη ογκολογική φροντίδα.

Στα επόμενα βήματα η καθιέρωση τακτικών επισκέψεων στη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας και η επέκταση του δικτύου διαπιστευμένων εθελοντών, καθώς και η δημοσιοποίηση επιστημονικών δεδομένων και αξιολογήσεων της δράσης.

«Στιγμές ανεμελιάς, σπάνιες αλλά πολύτιμες, μέσα σε ένα δύσκολο θεραπευτικό πλαίσιο που δίνουν κουράγιο και δύναμη στους ασθενείς αλλά καις το προσωπικό», επισημαίνει ο διοικητής του «Μεταξά».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αιμορροΐδες: Οι top 7 τροφές για να τις προλάβετε και να τις αντιμετωπίσετε φυσικά

Μπορούν τα ζεστά ροφήματα να προκαλέσουν καρκίνο; Πόσο πρέπει να πίνουμε, σύμφωνα με μελέτη

MyCoast: «Τσουνάμι» από καταγγελίες για παράνομη κατάληψη παραλίας – «Πρωταγωνίστριες» Χαλκιδική και Ανατολική Αττική

Συντάξεις Σεπτεμβρίου του 2025: Ποιοι συνταξιούχοι θα πληρωθούν πρώτοι

Τεστ προσωπικότητας: Ο ήλιος που θα επιλέξετε αποκαλύπτει εικόνα αποκαλύπτει αν είστε καλός άνθρωπος

Τι σημαίνει η φράση «λαμβάνει σάρκα και οστά» και από πού προέρχεται
περισσότερα
06:00 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Καρδιακή ανεπάρκεια: Το Νο1 σύμπτωμα που μπορεί να εμφανιστεί στους αστραγάλους, σύμφωνα με ειδικούς

Ένα φαινομενικά αθώο σύμπτωμα μπορεί να συνδέεται με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Σύμφωνα με ει...
22:00 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Ύπνος: 5 τροφές για να μειώσετε τα επίπεδα κορτιζόλης το βράδυ και να κοιμηθείτε καλά

Είναι απολύτως φυσιολογικό να νιώθετε στρες και κούραση έπειτα από μια κουραστική μέρα στη δου...
19:33 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Πώς να σταματήσετε το ροχαλητό χωρίς φάρμακα, σύμφωνα με μελέτη

Κάθε βράδυ, εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν αϋπνία, δυνατούς ήχους και κόπωση που φαίνεται...
12:07 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Λούκουμα: Θερμίδες, οφέλη για την υγεία και πόσο μπορούμε να τρώμε;

Υπάρχουν φρούτα, όπως το λούκουμα, που δεν είναι απλώς γευστικά, αλλά κουβαλούν μαζί τους μια ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο