Νοσοκομείο Μεταξά: Σκύλοι θεραπείας «συνοδοιπόροι» στη μάχη κατά του καρκίνου – Δάκρυα, χαμόγελα και ελπίδα στη χημειοθεραπεία

Μπορεί η αγκαλιά σε ένα σκύλο να γλυκάνει το δύσκολο μονοπάτι της χημειοθεραπείας; Την απάντηση δίνουν οι ίδιοι οι ογκολογικοί ασθενείς στο αντικαρκινικό νοσοκομείο Μεταξά.

Οι εικόνες που αντικρίζουν γιατροί νοσηλευτές και συνοδοί είναι μοναδικές: Ασθενείς αγκαλιάζουν τους σκύλους με δάκρυα στα μάτια. Κάποιοι από αυτούς που ήταν σιωπηλοί αρχίζουν ξανά να μιλούν και να γελούν.

Η φιλοσοφία είναι απλή: Η παρουσία σκύλων στη Μονάδα και η επαφή με τους ασθενείς βελτιώνει τη διάθεση τους και τους χαλαρώνει.

Για πρώτη φορά δεν νιώθουν μόνοι στη χημειοθεραπεία. Αυτό τους ακούμε να λένε. Στόχος είναι ο ασθενής να έρχεται στο νοσοκομείο και να μη σκέφτεται τη χημειοθεραπεία, αλλά τον φίλο του που τον περιμένει εκεί να του κάνει χαρές. Μια πρωτοβουλία που συγκινεί, ενώνει και αλλάζει την εμπειρία νοσηλείας αφού ενισχύει την ψυχική αντοχή και τη διάθεση να συνεχιστεί η θεραπεία. Πρόκειται για μια πανελλαδική πρωτιά που αλλάζει όσα γνωρίζαμε για τη φροντίδα των ογκολογικών ασθενών, αναφέρει ο διοικητής του Μεταξά Σαράντος Ευσταθόπουλος.

Έως τον Ιούλιο 2025, περισσότεροι από 300 ασθενείς της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας του νοσοκομείο Μεταξά συμμετείχαν στη δράση, ενώ πάνω από 30 μέλη του προσωπικού (ιατροί, νοσηλευτές, ψυχολόγοι) επισήμαναν ότι η εμπειρία ενίσχυσε την ψυχολογική ανθεκτικότητα και τη μεταξύ τους συνοχή.

Οι επιδράσεις της παρέμβασης με σκύλους θεραπείας έχουν μελετηθεί διεθνώς και φαίνεται ότι βελτιώνει τη διάθεση με τέσσερις τρόπους:

Το άγχος και το στρες, ελαττώνεται μέσω πτώσης της κορτιζόλης.

Ελαττώνονται οι καρδιακοί παλμοί καθώς και η αρτηριακής πίεσης.

Το αίσθημα σύνδεσης και ηρεμίας, που επιτυγχάνεται οδηγεί στην αύξηση της ωκυτοκίνης, της «ορμόνης της αγάπης».

Μειώνεται η καταθλιπτική συμπτωματολογία

Αξίζει αν σημειωθεί ότι η δράση εφαρμόζεται με πλήρη ιατρική και οργανωτική εποπτεία, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, με παρουσία ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και τήρηση αυστηρών πρωτοκόλλων υγιεινής.

Την ίδια στιγμή γίνεται χρήση μόνο πιστοποιημένων, εμβολιασμένων, καθαρών, υγιών σκύλων , ενώ αποκλείεται η επαφή με ανοσοκατεσταλμένους, ευάλωτους ασθενείς ακόμα και με ασθενείς που δεν επιθυμούν επαφή με σκύλους.

Η λειτουργία του καινοτόμου εθελοντικού προγράμματος «Παρέα με Ουρά», ξεκίνησε στις 14 Απριλίου 2025 στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους οργανισμούς DOG THERAPY και WIN CANCER. Το πρόγραμμα, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε νοσοκομείο του ΕΣΥ, σηματοδότησε την έναρξη των πρώτων οργανωμένων επισκέψεων σκύλων θεραπείας στη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας για την ανακούφιση και συναισθηματική στήριξη ασθενών, καθώς και η διαδικασία αξιολόγησης εθελοντών για τη δημιουργία πιστοποιημένου δικτύου «εθελοντών σκύλων συντροφιάς».

«Οι πρώτες επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν από τους σκύλους θεραπείας Βαγγέλη και Όλυμπο, με έμπειρους χειριστές. Η αποδοχή ήταν καθολική και δεν αναφέρθηκε κανένα περιστατικό αποχής ή δυσαρέσκειας» όπως εξηγεί ο κ. Ευσταθόπουλος.

Την ίδια στιγμή, ξεκίνησε και η εκπαίδευση εθελοντών με τα δικά τους σκυλιά, ώστε να δημιουργηθεί ένα πιστοποιημένο δίκτυο θεραπευτικών ζευγαριών (handler – σκύλος) που θα μπορούν να συνδράμουν εθελοντικά, προσφέροντας συντροφιά στους ασθενείς κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους.

Η διαπίστευση είναι απαιτητική και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του σκύλου και η ικανότητά του στην ηρεμία, αλλά και την εκπαίδευση των εθελοντών σε υγιεινή, ασφαλή επαφή και ψυχολογική στήριξη.

Έως σήμερα πέντε δημόσια νοσοκομεία εκδήλωσαν επίσημο ενδιαφέρον να εφαρμόσουν αντίστοιχα μοντέλα, αναγνωρίζοντας το Αντικαρκινικό «Μεταξά» ως σημείο αναφοράς για την ανθρώπινη ογκολογική φροντίδα.

Στα επόμενα βήματα η καθιέρωση τακτικών επισκέψεων στη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας και η επέκταση του δικτύου διαπιστευμένων εθελοντών, καθώς και η δημοσιοποίηση επιστημονικών δεδομένων και αξιολογήσεων της δράσης.

«Στιγμές ανεμελιάς, σπάνιες αλλά πολύτιμες, μέσα σε ένα δύσκολο θεραπευτικό πλαίσιο που δίνουν κουράγιο και δύναμη στους ασθενείς αλλά καις το προσωπικό», επισημαίνει ο διοικητής του «Μεταξά».