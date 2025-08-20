Χαλκιδική: Ένας χρόνος από το δυστύχημα σε λούνα παρκ – Σε κλίμα οδύνης το μνημόσυνο του 19χρονου

Σε κλίμα οδύνης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στη Χαλκιδική, το μνημόσυνο για τον έναν χρόνο από το τραγικό δυστύχημα σε λούνα παρκ στο Πευκοχώρι, όπου ο 19χρονος Γιάννης έχασε τη ζωή του.

Συγκεκριμένα, ήταν 19 Αυγούστου του 2024 όταν ο 19χρονος Γιάννης από τη Βέροια, που παραθέριζε στην περιοχή με την οικογένειά του, τραυματίστηκε θανάσιμα όταν το παιχνίδι του λούνα παρκ στο οποίο επέβαινε παρουσίασε βλάβη και έσπασε, με αποτέλεσμα ο 19χρονος να εκτοξευτεί από τη θέση του και να «καταλήξει».

Ο πατέρας του Γιάννη, Γιώργος Καμπαϊλής, ο οποίος έναν χρόνο τώρα δίνει τη δική του μάχη για να αποδειχτεί η αλήθεια και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι, αλλά και να μην κινδυνεύσει ξανά κανένα παιδί σε λούνα παρκ, σε δηλώσεις του στην κάμερα του MEGA σημείωσε: «Έναν χρόνο μετά, έπειτα από μεγάλο πόνο, όλο αυτό το διάστημα, θεωρώ ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα ανά την Ελλάδα, όσον αφορά τα σάπια μηχανήματα που ανεβάζει ο κόσμος τα παιδιά του. Είναι οδυνηρό να χάνει ο κόσμος τα παιδιά του τόσο άδικα μέσα από τη χαρά τους. Θα συνεχίσω και θα προσπαθώ να κάνω τα πάντα ώστε να μην έχουμε άλλα αδικοχαμένα παιδιά μέσα στη χαρά τους».