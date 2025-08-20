Τουρνουά Ακρόπολις: Η «ώρα» του Αντετοκούνμπο με το πρώτο τζάμπολ σήμερα στο ΟΑΚΑ – Το πρόγραμμα αγώνων της Εθνικής Ομάδας

Μετά το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας της απέναντι στο Μαυροβούνιο στις 14 Αυγούστου στην PAOK Sports Arena της Θεσσαλονίκης, το οποίο ήταν το 4ο κατά σειρά, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το Ευρωμπάσκετ 20025, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ ανδρών, μετρά αντίστροφα για τη συμμετοχή της στο δικό της τουρνουά, το 33ο Τουρνουά «Ακρόπολις» που φέτος επιστρέφει στο ΟΑΚΑ.

Οι Έλληνες φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν για πρώτη φορά αυτό το καλοκαίρι τον σούπερ σταρ της εθνικής ανδρών, Γιάννη Αντετοκούνμπο, ν’ αγωνίζεται.

Άλλη ομάδα με Αντετοκούνμπο στο παρκέ

Ο «Greek Freak» μπήκε κανονικά στις προπονήσεις της εθνικής το περασμένο Σάββατο (16/8) και όπως «δεσμεύτηκε», με δηλώσεις του, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης: «Ο Γιάννης θα είναι κανονικά στο “Ακρόπολις”».

Η εθνική έδειξε εξαιρετική αμυντική λειτουργία, στα τέσσερα πρώτα φιλικά, αλλά παρουσίασε επιθετική δυστοκία. Με την προσθήκη του ΝΒΑερ Γιάννη Αντετοκούνμπο, η εθνική καλείται να δείξει στα δύο ματς του 33ου τουρνουά «Ακρόπολις» δείγματα από το υψηλό επίπεδο μπάσκετ που είναι σε θέση να παίξει, αφού η αλήθεια είναι πως είναι… άλλη ομάδα χωρίς τον άσο των Μιλγουόκι Μπάκς.

Η εθνική Ελλάδας είχε κατακτήσει το 31ο τουρνουά «Ακρόπολις» πέρυσι και θέλει να κάνει φέτος το repeat. Aν τα καταφέρει, τότε θα αυξήσει σε 20 τους τίτλους της στα 33 Τουρνουά «Ακρόπολις». Η Ιταλία είχε κατακτήσει τον τίτλο του 31ου τουρνουά «Ακρόπολις, το 2023.

Οι αντίπαλοι

Η Λετονία αποτελεί την πρώτη αντίπαλο της «επίσημης αγαπημένης» στο τουρνουά «Ακρόπολις» την Τετάρτη (20/8), στις 20:00, ενώ την Παρασκευή (22/8), οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη θ’ αντιμετωπίσουν την Ιταλία, ξανά στις 20:00.

Ενδιάμεσα, δηλαδή την Πέμπτη (21/8, 20:00), «διασταυρώνουν τα ξίφη τους» η Λετονία και η Ιταλία. Και οι τρεις φιλικές αναμετρήσεις θα προβληθούν «ζωντανά» από το ΕΡΤNEWS.

Πρόκειται για δύο δυνατούς αντιπάλους, αν αναλογιστεί κανείς πως η Λετονία είναι η οικοδέσποινα όχι μόνο του 1ου ομίλου του Ευρωμπάσκετ, αλλά και της τελικής φάσης (Ρίγα), ενώ η Ιταλία θα βρεθεί στον δρόμο της εθνικής Ελλάδας και στον 3ο όμιλο, στη Λεμεσό. Μάλιστα, οι Ιταλοί θα είναι και η πρώτη αντίπαλος της εθνικής, στη Λεμεσό, στις 28 Αυγούστου.

Μετά τους δύο αγώνες τους στο 33ο τουρνουά «Ακρόπολις», οι Έλληνες διεθνείς θα δώσουν τον τελευταίο φιλικό αγώνα τους, πριν από το εναρκτήριο τζάμπολ του Ευρωμπάσκετ, κόντρα στη Γαλλία, στις 24 Αυγούστου, στην Αθήνα.

Χωρίς τον Στέφανο Τόνουτ θα αγωνιστεί στο 33ο τουρνουά «Ακρόπολις» η Ιταλία κι ενώ ενδέχεται να χάσει το Ευρωμπάσκετ 2025 ο 32χρονος γκαρντ της Αρμάνι Μιλάνο. Ο Τόνουτ ταλαιπωρείται από θλάση. Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Ιταλίας, Τζανμάρκο Ποτσέκο, έχει στη διάθεσή του τον 27χρονο φόργουορντ και επί σειρά ετών NBAer Ντανίλο Γκαλινάρι που στις 21 Φεβρουαρίου 2024 είχε υπογράψει στους Μιλγουόκι Μπακς, με τη φανέλα των οποίων αγωνίστηκε σε τρεις αγώνες, για να γίνει συμπαίκτης με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η Λετονία με Ομοσπονδιακό τεχνικό τον γνώριμο στους Έλληνες φιλάθλους, Λούκα Μπάνκι (από τη θητεία του στην ΑΕΚ) επικράτησε στις 16 Αυγούστου της Σλοβενίας με 100-88, στη Xiaomi Arena στη Ρίγα, στην τελευταία φιλική αναμέτρηση πριν το τζάμπολ του 33ου τουρνουά «Ακρόπολις». Κορυφαίοι των Λετονών κόντρα στη Σλοβενία ήταν ο Κρίσταπς Πορζίνγκις (20π.) και ο Ντάβις Μπέρτανς (16π.). Σε αυτόν τον αγώνα είχε τραυματισεί ο σούπερ σταρ των Σλοβένων Λούκα Ντόντσιτς, αλλά ευτυχώς για τον ίδιο και την εθνική Σλοβενίας, ο τραυματισμός του δεν αποδείχτηκε σοβαρός.

Το ρόστερ

Με 16 παίκτες θα ριχτεί στο 33ο τουρνουά «Ακρόπολις» η εθνική. Ο τελευταίος που «κόπηκε», μετά τους Λευτέρη Λιοτόπουλο και Αλέξανδρο Νικολαΐδη, από τον Ομοσπονδιακό τεχνικό, Βασίλη Σπανούλη, ήταν ο Αντώνης Καραγιαννίδης, κάτι που συνέβη τη Δευτέρα (18/8) μετά την προπόνηση της «επίσημης αγαπημένης».

Εκτός απροόπτου, ο Βασίλης Σπανούλης θα αποφασίσει με την ολοκλήρωση του τουρνουά «Ακρόπολις» ποιοι θα είναι οι τέσσερις τελευταίοι παίκτες που θ’ αποχωρήσουν από την προετοιμασία, ώστε να μείνει η τελική δωδεκάδα που θα διεκδικήσει στη Λεμεσό την πρόκριση στους «16» αρχικά.

Ο Βασίλης Σπανούλης έχει στη διάθεσή του στο Τουρνουά «Ακρόπολις» τους εξής 16 παίκτες: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντουροβ, Όμηρος Νετζήπογλου και Νάσος Μπαζίνας.

Το πρόγραμμα του 33ου τουρνουά «Ακρόπολις»

20/8 20:00 Ελλάδα – Λετονία

21/8 20:00 Λετονία – Ιταλία

22/8 20:00 Ελλάδα – Ιταλία

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ