Ιωάννα Μαλέσκου: «Δεν έχω πάρει την αγάπη που θα ήθελα, όπως εγώ την είχα ή την έχω ανάγκη»

Ιωάννα Μαλέσκου
Φωτογραφία: Instagram/imaleskou

Συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!» έδωσε η Ιωάννα Μαλέσκου, η οποία ύστερα από ένα διάστημα αποχής απο την τηλεόραση και έπειτα από την παρουσίαση του «Tv Queen», επέστρεψε στην μικρή οθόνη αυτό το καλοκαίρι, με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και το «Καλοκαιρινό ραντεβού».

Η αγαπημένη παρουσιάστρια κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της εξέφρασε την επιθυμία της να παραμείνει μαμά ενός μόνο παιδιού, χωρίς να αποκλείσει όμως το ενδεχόμενο να αποκτήσει και άλλο. Μάλιστα, ανέφερε πως αν κάποια στιγμή έρθει θα είναι «καλοδεχούμενο».

Επιπλέον, μιλώντας για την μητρότητα η Ιωάννα Μαλέσκου εξομολογήθηκε πως δεν έχει πάρει την αγάπη που θα ήθελε, όπως την είχε ή την έχει ανάγκη. «Δεν έχω πάρει την αγκαλιά, τη ζεστασιά ούτε ως ενήλικη», σημείωσε.

Θα ήθελες να αποκτήσεις ένα παιδί ακόμη;

Όχι, δεν νομίζω ότι θέλω άλλο παιδί. Αν κάποια στιγμή έρθει, καλοδεχούμενο, αλλά νομίζω ότι έχω «κλείσει» με το ανθρωπάκι μου. Είχα πάντα αυτή την ανάγκη που δεν μπορούσα να την ερμηνεύσω, να κάνω οικογένεια. Πρέπει όμως να έρθει στη ζωή σου το σωστό timing και ο κατάλληλος άνθρωπος εντέλει. Δεν ονειρευόμουν να κάνω πολλά παιδιά, ήθελα να γίνω μανούλα και να δώσω όλη αυτή την αγάπη που έχω και πιθανώς δεν πήρα στον βαθμό που θα ήθελα σε όλες τις φάσεις της ζωής μου.

Τι εννοείς;

Δεν έχω πάρει την αγάπη που θα ήθελα, όπως εγώ την είχα ή την έχω ανάγκη. Δεν έχω χαρεί το χάδι από τα παιδικά μου χρόνια μέχρι και τώρα. Δεν έχω πάρει την αγκαλιά, τη ζεστασιά ούτε ως ενήλικη. Δεν έχω ζήσει αυτό το «χέρι χέρι» ως γυναίκα. Και με τη μικρούλα, ακόμη κι αν είναι διαφορετικό το πλαίσιο, όλα αυτά που είχα στην ψυχή μου και ήθελα και θέλω τα κάνω ως μαμά, χωρίς να στέκομαι στο ότι εγώ αυτό δεν το έχω ζήσει ως παιδί. Δεν μου λείπει πια. Δεν με ενδιαφέρει, έχω περάσει σε άλλη σφαίρα, σε άλλο ρόλο. Συνειδητοποίησα ότι όλη αυτή η καθαρή αγάπη που παίρνω από τη μικρή με έχει κάνει τόσο γεμάτη και τόσο ήρεμη. Με το παιδί μου νιώθω ότι έχει ξεκλειδώσει αυτό το κομμάτι μου. Είμαι τόσο φροντιστική και περιποιητική μαζί της. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα νιώσω αυτή την καθαρή αγάπη που τη δίνεις και σου επιστρέφεται πολλαπλάσια.

