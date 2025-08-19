Ιωάννα Μαλέσκου: Τον Σεπτέμβριο η βάπτιση της κόρης της – «Το όνομα θα είναι διπλό»

Την κόρη της ετοιμάζεται να βαπτίσει τον Σεπτέμβριο η Ιωάννα Μαλέσκου, σύμφωνα με τα όσα είπε ο δημοσιογράφος Αλέξης Μίχας, το πρωί της Τρίτης (19/8) στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου. Υπενθυμίζεται ότι το παιδί της παρουσιάστριας γεννήθηκε τον Μάιο του 2023 και είναι καρπός του έρωτά της με τον Κωνσταντίνο Δανιά.

«Η Ιωάννα Μαλέσκου και ο Κωνσταντίνος Δανιάς βαπτίζουν το κοριτσάκι τους. Η βάπτιση θα γίνει αρχές Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες αναφέρουν για 4 Σεπτεμβρίου σε πολύ κλειστό οικογενειακό και φιλικό κύκλο. Μάλιστα κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν θα ξεπεράσουν τα 20-30 άτομα οι καλεσμένοι», είπε ο Αλέξης Μίχας στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου.

Ακόμα, ο δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι: «Η βάπτιση ακούγεται πολύ έντονα ότι θα γίνει σε εκκλησία των νοτίων προαστίων και το όνομα θα είναι διπλό. Θα έχει δύο ονόματα και το πρώτο συνθετικό θα είναι το Μαρία. Ο νονός του παιδιού θα είναι από το φιλικό περιβάλλον των γονιών».