Δανάη Μπάρκα: Ανταλλάζει φαγητά με την γειτόνισσά της – «Θα φτιάξω αύριο μακαρονόπιτα και θα σας φέρω»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Δανάη Μπάρκα
Φωτογραφία: Instagram/danai_barka

Το μοίρασμα και η ανταλλαγή φαγητού για πολλούς είναι μία κίνηση αγάπης και φροντίδας. Η Δανάη Μπάρκα αυτές τις ημέρες απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Σύρο και έχει ανεβάσει μερικά στιγμιότυπα από τον χρόνο που περνάει με τους φίλους της, στον λογαριασμό της στο Instagram. Μάλιστα, με ένα story που έκανε αποκάλυψε πως με την γειτόνισσά της δίνουν η μία στην άλλη διάφορα καλούδια που μαγειρεύουν.

Στο βίντεο που ανέβασε βλέπουμε την Δανάη Μπάρκα να συνομιλεί με μία γειτόνισσά της. Η γλυκύτατη κυρία που ακούμε, αλλά δεν έχουμε εικόνα της στο story, δίνει στην ηθοποιό ένα τάπερ με κεράσματα και αποθεώνει την μακαρονόπιτα που είχε φτιάξει και της είχε δώσει.

Η Δανάη Μπάρκα αναφέρει τότε: «Ωραία ήταν; Θα φτιάξω ξανά αύριο. Θα φτιάξω αύριο και θα σας φέρω. Εμένα χαρά μου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα σας πω τη συνταγή».

«Όταν στις διακοπές έχεις τους καλύτερους γείτονες και πηγαινοέρχονται φαγητά και κεράσματα», έχει γράψει η ηθοποιός και παρουσιάστρια στην ανάρτησή της.

