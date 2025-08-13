Δανάη Μπάρκα για την φωτιά στην Αχαΐα: «Κουράγιο στους ανθρώπους που παλεύουν για τον τόπο τους»

Ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές ζουν οι κάτοικοι της Αχαΐας, οι οποίοι έχουν έρθει αντιμέτωποι με έναν εφιάλτη δίχως τέλος, λόγω της φωτιάς. Η Δανάη Μπάρκα παρακολουθεί συγκλονισμένη τα όσα συμβαίνουν και με αναρτήσεις της στο προφίλ της στο Instagram, εξέφρασε τη θλίψη της.

Αρχικά ανέβασε σε Instagram story της ένα βίντεο από τη φωτιά στην Αχαΐα και έγραψε: «Για άλλη μια φορά συγχαρητήρια στην ομάδα των παιδιών που πάντα είναι στα δύσκολα. Δύναμη στους πυροσβέστες και κουράγιο στους ανθρώπους που παλεύουν για τον τόπο τους. Αχ».

Στη συνέχεια η ηθοποιός και παρουσιάστρια δημοσίευσε φωτογραφίες του Ρωμαϊκού Υδραγωγείου της Νικόπολης στην Αχαΐα, καθώς και της λίμνης Ζηρού.

«Ο Αη Γιώργης μας. Η λίμνη Ζηρού όταν πηγαίναμε κάθε χρόνο για περπάτημα, για οξυγόνο και για να απολαύσουμε τη μαγεία. Η λίμνη Ζηρού σήμερα. Χωριουδάκια μας», αναφέρει στα stories της η Δανάη Μπάρκα.

