Σοφία Σεϊρλή: Πότε και πoύ θα την «αποχαιρετήσουν» οι αγαπημένοι της

Το βράδυ της Κυριακής (10/8) έγινε γνωστό πως η Σοφία Σεϊρλή πέθανε από πνιγμό, σε ηλικία 77 ετών. Η αγαπημένη ηθοποιός βρισκόταν στους Φούρνους Ικαρίας και απολάμβανε το μπάνιο της στη θάλασσα, όταν επιχείρησε να διασχίσει μία μεγάλη απόσταση, κολυμπώντας από την παραλία Καμάρι προς το μικρό νησάκι του Αγίου Μηνά. Ωστόσο η καλλιτέχνις δεν τα κατάφερε και έχασε τη ζωή της.

Το πρωί της Τετάρτης (13/8) ο Άγγελος Μπούρας έκανε μία ανάρτηση στο προφίλ του στο Facebook, με την οποία γνωστοποίησε το πότε και πώς θα «αποχαιρετήσουν» την Σοφία Σεϊρλή, οι αγαπημένοι της.

Συγκεκριμένα, ο Άγγελος Μπούρας δημοσίευσε μία φωτογραφία της αείμνηστης ηθοποιού και έγραψε στη λεζάντα: «Το Σάββατο 16 Αυγούστου στις 11:30 θα αποχαιρετήσουμε τη Σοφία μας στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας».