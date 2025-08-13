Άρης Μουγκοπέτρος: Ξέσπασε για τα επεισόδια στα πανηγύρια – «Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γίνει για να μεριμνήσει η Πολιτεία»

Την περίοδο του καλοκαιριού γίνονται πολλά πανηγύρια σε ολόκληρη την Ελλάδα, τα οποία συνήθως είναι γεμάτα από κόσμο. Ωστόσο αρκετές φορές έχουν καταγραφεί δυσάρεστα περιστατικά σε τέτοιες μουσικές βραδιές. Μάλιστα πρόσφατα ξέσπασε άγριος καβγάς και έπεσε ξύλο μεταξύ αρκετών ατόμων, σε εκδήλωση που τραγουδούσε η Γωγώ Τσαμπά, σε χωριό του Αγρινίου.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος, ο οποίος είδε τη ζωή του να αλλάζει με βίαιο τρόπο τον περασμένο Απρίλιο, όταν κροτίδα εξερράγη στα χέρια του κατά τη διάρκεια παραδοσιακού γλεντιού στο οποίο έπαιζε κλαρίνο, ξέσπασε μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στο προφίλ του στο Instagram, για τα όσα συμβαίνουν στα πανηγύρια.

«Με θλίβει πάρα πολύ το γεγονός ότι σε κάποιους κάνει ακόμα εντύπωση η οποιαδήποτε φασαρία σ’ ένα πανηγύρι. Είναι ένα συνηθισμένο πλέον φαινόμενο και πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γίνει για να μεριμνήσει η Πολιτεία, ώστε να κάνει το αυτονόητο, να μας παρέχει προστασία!», ανέφερε αρχικά ο μουσικός.

Συνεχίζοντας, ο Άρης Μουγκοπέτρος είπε: «Στέλνουμε τα παιδιά μας, στέλνουμε φίλους μας, πάμε και οι ίδιοι, έχουμε δουλέψει οι ίδιοι κι όλοι κρυβόμαστε πίσω απ’ το δάχτυλό μας. Τι πρέπει να γίνει δηλαδή για να μη ρισκάρουμε τη ζωή μας σε κάθε εκδήλωση, επειδή ο οποιοσδήποτε μπορεί να έχει πιει και μπορεί να οπλοφορεί, μπορεί να έχει το οποιοδήποτε πρόβλημα στον εγκέφαλό του και να θέλει να το εκτονώσει πάνω μας;».

«Έχω ζήσει και ζω από θαύμα. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να γίνει; Πρέπει να γίνονται δηλαδή κάθε μέρα φασαρίες, μαχαιρώματα… Δεν ξέρω πραγματικά. Και όσον αφορά στις φασαρίες, στο βιβλίο που ετοιμάζεται τώρα, αυτά που θα γράψω θα σας φαίνονται ότι είναι γουέστερν. Πραγματικά!», κατέληξε.