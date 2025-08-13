Τα πεθερικά της θυμώνουν επειδή καθαρίζει το σπίτι τους – «Είναι ανυπόφορα βρωμιάρηδες»

Μία γυναίκα, με ανάρτησή της στο Reedit, εξηγεί πως ο κουνιάδος της θύμωσε, επειδή καθάρισε το μπάνιο, το οποίο χρησιμοποιούν από κοινού. Η γυναίκα εξηγεί ότι με τον άνδρα της, μετακόμισαν για να μείνουν προσωρινά στα πεθερικά της, μέχρι να αγοράσουν το νέο τους σπίτι.

Στον κουνιάδο της, δεν αρέσει καθόλου το γεγονός ότι μοιράζονται το ίδιο μπάνιο αυτή την περίοδο. Όπως λέει, “τον κάνει να νιώθει άβολα”.

Εξηγεί μάλιστα πως, το ζήτημα έχει γίνει αιτία αρκετών καβγάδων με τα πεθερικά της. Έχει καταλήξει ν’ αναρωτιέται αν έχει εκείνη άδικο.

Η ανήσυχη γυναίκα, στην ανάρτησή της, σε στήλη με τίτλο: “Είμαι εγώ η κακιά;”, εξηγεί πως, πρόσφατα έληξε το συμβόλαιο του σπιτιού στο οποίο ζούσαν και ετοιμάζονται ν’ αγοράσουν ένα καινούριο.

“Νιώθει άβολα που καθαρίζω”

“Αυτή τη στιγμή, ζούμε έξι άνθρωποι και τρεις σκύλοι στο σπίτι”, γράφει η γυναίκα, σημειώνοντας ότι, η πεθερά της, της ζήτησε να καθαρίζει το σπίτι το διάστημα της παραμονής τους.

“Το σπίτι έχει μόνο δύο μπάνια και, οι τέσσερις από τους έξι μας, χρησιμοποιούμε μόνο το ένα από αυτά. Τα πεθερικά μου, είναι βρωμιάρηδες. Όταν πρωτοήρθαμε, νόμισα ότι είχαν να καθαρίσουν μήνες ολόκληρους”, υποστηρίζει η γυναίκα.

“Η μπανιέρα ήταν κυριολεκτικά μαύρη, τα πατώματα βρώμικα, παντού υπήρχαν πιάτα άπλυτα” προσθέτει.

Ωστόσο, περισσότερο θυμωμένος, είναι ο κουνιάδος. “Δεν του αρέσει καθόλου που καθαρίζω το μπάνιο. Λέει πως τον κάνουμε να νιώθει άβολα”, εξηγεί η γυναίκα.

“Του είπα να το ανεχτεί, επειδή δεν αξίζει να δυσφορεί που καθαρίζω ένα τόσο βρώμικο μπάνιο. Μπορεί να πηγαίνει στο άλλο”.

Διερωτώμενη αν έχει άδικο, η γυναίκα ρωτά τους αναγνώστες: “Μήπως έχω άδικο που του είπα να συνηθίσει το γεγονός ότι εγώ θα καθαρίζω;”

Οι περισσότεροι αναγνώστες πήραν το μέρος της γυναίκας, επιβεβαιώνοντας πως δεν έχει άδικο.

“Κυριολεκτικά, χάρη τους κάνεις που καθαρίζεις. Αγνόησέ τον. Ελπίζω σύντομα να μπείτε στο νέο σας σπίτι”, έγραψε ένας από τους σχολιαστές.

Ακόμη ένας συμφώνησε, γράφοντας: “Εσύ καθαρίζεις γιατί φροντίζεις τη δική σου υγεία, αλλά ωφελούνται όλοι από αυτό. Χάρη τους κάνεις”.