Ανδρέας Γεωργίου για Σιμώνη Χριστοδούλου: «Δεν μπορούσα να την κοιτάξω στα μάτια, γιατί φοβόμουν μην προδοθώ»

Ο Ανδρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου ετοιμάζονται να υποδεχθούν σε λίγο καιρό τον καρπό του έρωτά τους, την κόρη τους. Υπενθυμίζεται ότι ο ηθοποιός και σκηνοθέτης και η make-up artist γνωρίστηκαν το 2017 στην διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς «Τατουάζ». Σύντομα έγιναν ζευγάρι, αλλά κράτησαν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το ειδύλλιο είχε γίνει γνωστό το Νοέμβριο του 2018 και την περίοδο της καραντίνας είχαν χωρίσει. Παρά την κρίση στη σχέση τους, όμως, αποφάσισαν να επανασυνδεθούν και τον Σεπτέμβριο του 2024 ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου.

Λίγο πριν από τον ερχομό της κόρης τους, οι δυο τους έδωσαν συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!». Το ερωτευμένο ζευγάρι μίλησε, μεταξύ άλλων, και για την γνωριμία του.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Ανδρέας Γεωργίου ανέφερε: «Είμαι στο σπίτι και έρχεται η συνεργάτιδά μου η Πανίτσα. Μου λέει: “Έρχεται μια όμορφη στη δουλειά. Δεν θα σ’ τη γνωρίσω ποτέ, δεν θα είναι στο δικό σου συνεργείο γιατί είσαι επικίνδυνος”. Πηγαίνει η Σιμώνη στη συνέντευξη με την Πανίτσα που έκανε τις προσλήψεις, και πριν τη δει, λιποθυμάει από υπόταση.

Την τρέχει η μητέρα της στο νοσοκομείο και τηλεφωνεί στην Πανίτσα ότι η κόρη της δεν θα προλάβει να έρθει και να της πει ότι είναι ΟΚ, γιατί τσακωνόταν με τους γιατρούς επειδή δεν ήθελε να ακυρώσει τη συνέντευξη. Εμένα μου άρεσε αυτό. Λέω: “Κοίτα να δεις πόσο την ενδιαφέρει να μη χάσει τη δουλειά”».

«Λέω στην Πανίτσα: “Δώσε μου τουλάχιστον το Facebook της να τη δω”. Μπαίνω και στέλνω στη Σιμώνη ένα μήνυμα να μην αγχώνεται, γιατί μας είχε πει η μητέρα της ότι από άγχος έπαθε ό,τι έπαθε. “Θα είμαστε εδώ μια ωραία ομάδα, σαν οικογένεια, μη φοβάσαι τίποτα, θα περάσεις πολύ καλά”, της έγραψα», συνέχισε την διήγησή του ο ηθοποιός.

«Μου άρεσε από την πρώτη στιγμή»

Από την πλευρά της, η Σιμώνη Χριστοδούλου είπε: «Εγώ τον ήξερα μέσα από τις σειρές του, αλλά δεν ήμουν φαν του. Τότε μόλις είχα επιστρέψει στην Κύπρο από τις σπουδές μου στο Λονδίνο, έχοντας πάρει πτυχίο στον τομέα Specialist Hair and Media Make-up. Ύστερα από είκοσι μέρες δουλειάς στην παραγωγή των σειρών του Ανδρέα, μου έστειλε ένα μήνυμα».

«Πάω την επομένη στο γύρισμα, ήμουν λίγο ψαρωμένη γιατί δεν είχα ξαναβρεθεί σε τέτοιον χώρο. Έρχονταν διάφοροι ηθοποιοί, μπαίνει κάποια στιγμή και ο Ανδρέας, μου λέει “καλημέρα”, μου δίνει το χέρι του. Ύστερα από λίγο ακούω κάτι φωνές, γυρίζω σε μια άλλη κοπέλα που ήταν εκεί και σήμερα είναι κουμπάρα μου και της λέω: “Πού ήρθαμε;”. Τελικά ήταν ο Ανδρέας που φώναζε. Και εκεί με κέρδισε. Γιατί είδα έναν άλλο χαρακτήρα από εκείνον που έβλεπα στην τηλεόραση. “Α, δεν είναι αυτό το γλυκούλι”, είπα», πρόσθεσε.

Ακόμα, ο Ανδρέας Γεωργίου εξομολογήθηκε πως: «Από την πρώτη στιγμή υπήρχε κάτι στην ενέργειά μας, τη χημεία μας. Όταν έβλεπα την Σιμώνη δεν μπορούσα να την κοιτάξω στα μάτια, γιατί φοβόμουν μην προδοθώ. Μου άρεσε από την πρώτη στιγμή».