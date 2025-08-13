Τέλος η θλίψη για 3 ζώδια – «Οι δύσκολες στιγμές ανήκουν παρελθόν και τα πράγματα βελτιώνονται»

Μετά τις 13 Αυγούστου 2025, όταν η Σελήνη σχηματίσει τετράγωνο με την Αφροδίτη, οι δύσκολες και λυπηρές στιγμές αρχίζουν να φτάνουν στο τέλος τους για τρία ζώδια. Αυτή η όψη μπορεί να ταράξει τα συναισθήματά μας, αλλά δεν θα μας βυθίσει στη θλίψη.

Χάρη στην ενέργεια της Αφροδίτης, μπορούμε να προσδοκούμε μια χαρούμενη κατάληξη, αν θέλουμε να το θέσουμε έτσι. Τα πράγματα βελτιώνονται και η θλίψη φεύγει. Για τρία ζώδια, αυτή η μέρα, η 13η Αυγούστου, μπορεί να θεωρηθεί ως μια μέρα απολογισμού. Δεν νιώθουμε πλέον θλίψη ή την επιθυμία να λυπόμαστε για τον εαυτό μας.

Ναι, πήρε κάποιο χρόνο για να φτάσουμε ως εδώ, αλλά τώρα είναι η ανταμοιβή μας, και επιτέλους βρισκόμαστε στην κατάλληλη ψυχική διάθεση για να το αφήσουμε να συμβεί. Έχουμε πληρώσει το τίμημα, έχουμε νιώσει τη θλίψη, και τώρα, ευτυχώς, ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε.

Τέλος η θλίψη για 3 ζώδια

Κριός

Η σιωπή δεν είναι κάτι που σας ταιριάζει, Κριέ. Στην πραγματικότητα, κατά τη διάρκεια του τετραγώνου της Σελήνης με την Αφροδίτη, μπορεί να νιώθετε ότι ό,τι έχετε υπομείνει σιωπηλά, τώρα χρειάζεται να ειπωθεί. Ήρθε η ώρα να σπάσετε από αυτήν την σκοτεινή φάση. Το φως χρειάζεται να σας ξαναδεί.

Έχετε περάσει αρκετό χρόνο προσποιούμενοι ότι κάτι δεν σας πλήγωσε. Τώρα που είστε έτοιμοι να το παραδεχτείτε, και με όλη την ευαισθησία που αυτό συνεπάγεται, με έναν παράξενο τρόπο, σας απελευθερώνει.

Είναι μια από εκείνες τις μέρες που πρέπει να το νιώσετε για να το θεραπεύσετε, και το νιώθετε πραγματικά. Τόσο πολύ που ξέρετε ότι ο μόνος τρόπος να ξεφύγετε από αυτό είναι να παραδεχτείτε τι συνέβη και στη συνέχεια να προχωρήσετε ευτυχισμένοι.

Δεν είστε θυμωμένοι ή πικραμένοι – απλά τελειώσατε. Και καλά κάνετε.

Καρκίνος

Κατά τη διάρκεια του τετραγώνου της Σελήνης με την Αφροδίτη, θα βιώσετε την τόσο αναγκαία συναισθηματική απελευθέρωση, Καρκίνε, και θα αισθανθείτε σαν να σας έχει χαριστεί μια δεύτερη ευκαιρία. Υπέροχο. Δεν θέλετε να το χάσετε αυτό.

Βλέπετε τώρα ότι η αγάπη που δίνετε είναι ιερή, και ήρθε η ώρα να σταματήσετε να την προσφέρετε σε εκείνους που δεν την σέβονται. Μεγάλη έκπληξη.

Η θλίψη στην καρδιά σας φεύγει, γιατί πλέον δεν είστε διατεθειμένοι να συμβιβαστείτε. Η 13η Αυγούστου σας επιτρέπει να ανακτήσετε τον εαυτό σας, και αυτό είναι εξαιρετικά αναζωογονητικό. Είναι καταπληκτικό που συνειδητοποιείτε πόσο δυνατοί πραγματικά είστε, και ότι η θλίψη είχε τον σκοπό της. Τώρα, ήρθε η ώρα να αφήσετε το παρελθόν και να απολαύσετε την πραγματικότητα του παρόντος.

Αιγόκερως

Δεν είστε τύπος που θα μείνει να βυθίζεται στη θλίψη, Αιγόκερε, αλλά ακόμα και εσείς ξέρετε ότι έχετε κουβαλήσει μια σιωπηλή λύπη. Είστε επίσης πολύ συνειδητοί ότι αυτή η μορφή λύπης θα αρχίσει να υποβαθμίζει το μυαλό σας μετά από λίγο, οπότε ήρθε η ώρα να την αφήσετε να φύγει.

Η όψη της ημέρας, το τετράγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη, σας επηρεάζει με πολύ θετικό τρόπο. Σας δείχνει ευθέως όσα έχετε περάσει και σας ρωτά αν αυτό είναι το μέλλον που βλέπετε για τον εαυτό σας τα επόμενα πέντε χρόνια.

Αυτό προκαλεί ένα μεγάλο σοκ, αλλά και μια μεγάλη συνειδητοποίηση.

Θέλετε να ελευθερωθείτε από αυτή τη θλίψη, και τώρα αποδέχεστε ότι είναι μια επιλογή. Να μείνετε σε αυτήν ή να προχωρήσετε; Θα επιλέξετε το δεύτερο, γιατί είστε έξυπνοι.