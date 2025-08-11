Τα 4 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να βελτιώνεται – «Επιστρέφετε στην κανονικότητα και βγαίνετε στο φως»

Μετά τις 11 Αυγούστου 2025, η ζωή γίνεται πολύ καλύτερη για 4 ζώδια. Ο ανάδρομος Ερμής… εξαφανίζεται και ευτυχώς επιστρέφει σε ορθή πορεία. Η προσωπική ζωή μας αρχίζει να αποκτά νόημα ξανά και τα πράγματα που είχαν χάσει την ισορροπία τους αρχίζουν να την ξαναβρίσκουν.

Για 4 ζώδια, τα σημάδια είναι ξεκάθαρα, και σίγουρα τα ακούμε. Αυτή η ημέρα αφορά την επιστροφή στην κανονικότητα, ακόμη κι αν αυτή η κανονικότητα αφορά στα ερωτικά, τη δημιουργικότητα ή τον τρόπο ζωής μας.

Ό,τι κι αν είναι, αυτά τα ζώδια θα αναστενάξουν με ανακούφιση σήμερα, στις 11 Αυγούστου, γνωρίζοντας ότι ο ανάδρομος Ερμής έχει περάσει ανεπιστρεπτί.

Τα 4 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να βελτιώνεται:

Κριός,

Καρκίνος,

Ζυγός,

Ιχθύες

Κριός

Για εσάς, Κριοί, ο Ερμής σε ορθή πορεία λύνει ένα ζήτημα επικοινωνίας που σας απασχολεί εδώ και καιρό. Στις 11 Αυγούστου, κάποιος λέει ακριβώς αυτό που χρειάζεστε να ακούσετε, ή επιτέλους λέτε ό,τι έχετε κρατήσει μέσα σας και αυτό είναι απελευθερωτικό.

Εξαιτίας αυτής της αποφόρτισης, τα πράγματα τώρα κινούνται πιο γρήγορα και πιο ομαλά. Νιώθετε σαν να έχετε ξαναβρεί την αυτοπεποίθησή σας. Έχετε σκοπό και ενέργεια, και από εδώ και πέρα όλα θα πάνε καλά.

Τα σημάδια αυτής της ημέρας σας δείχνουν ότι, ναι, συμβαίνουν αναποδιές, αλλά δεν πρέπει να χάσετε τον δρόμο σας λόγω αυτών. Τώρα είστε στη σωστή πορεία, Κριοί, και ο Ερμής σε ορθή πορεία σας δείχνει ότι όλα πρόκειται να γίνουν καλύτερα.

Καρκίνος

Μια ερώτηση που καθόταν βαριά στην καρδιά σας επιτέλους βρίσκει την απάντησή της αυτή την ημέρα, 11 Αυγούστου. Αυτό πραγματικά δείχνει πόσο ισχυρός μπορεί να είναι ο Ερμής σε ανάδρομη πορεία, γιατί όταν τελειώνει, τα πάντα επανέρχονται στη θέση τους.

Πριν ο πλανήτης επιστρέψει σε ορθή πορεία, ίσως νιώθατε υπερφορτωμένοι, σαν να ταξιδεύατε στο σκοτάδι. Λοιπόν, η ευθεία πορεία φέρνει το φως, και πραγματικά βοηθά.

Τώρα, μπορείτε να επιστρέψετε να κάνετε ξανά τα πράγματα που αγαπάτε. Νιώθετε σαν να είναι ένα σημάδι να πιστέψετε ξανά, να μην αφήσετε τα όνειρά σας και να μην παρασυρθείτε από την αρνητικότητα. Θα είστε μια χαρά, Καρκίνοι!

Ζυγός

Ο Ερμής σε ορθή πορεία καθαρίζει ουσιαστικά τον πίνακα που σας κρατούσε σε σύγχυση. Δεν είστε καθόλου φίλοι με αυτή την ανάδρομη κίνηση, καθώς ανατρέπει πλήρως την ισορροπία, και εσείς, ως Ζυγός, σίγουρα λαχταράτε την ισορροπία.

Στις 11 Αυγούστου, αντιλαμβάνεστε ένα σημάδι που σας δείχνει ότι όλα έχουν τελειώσει, δηλαδή η σύγχυση, η «ομίχλη» στον εγκέφαλο και η γενική αίσθηση αταξίας. Η ζωή πρόκειται να επιστρέψει στην κανονικότητα, και γι’ αυτό είστε εξαιρετικά ευγνώμονες.

Το μήνυμα είναι ότι επιστρέφετε, Ζυγοί. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο και δεν υπάρχουν πια αισθήματα αβεβαιότητας ή φόβου. Είστε ξανά στα πόδια σας και ξέρετε ακριβώς τι θέλετε να κάνετε στη συνέχεια.

Ιχθύες

Στις 11 Αυγούστου, το σύμπαν ξαναμιλά στη γλώσσα σας, πράγμα που σημαίνει ότι ο παράξενος και συγκεχυμένος τρόπος με τον οποίο κυλούσαν όλα, φτάνει στο τέλος του. Ο Ερμής σε ορθή πορεία σηκώνει το πέπλο, και η σύγχυση των τελευταίων εβδομάδων αρχίζει να καθαρίζει.

Κατά την πρώτη ημέρα του Ερμή σε ορθή πορεία, νιώθετε πιο γειωμένοι και πολύ περισσότερο σαν τον εαυτό σας ξανά. Αυτό σας επιτρέπει να αντιληφθείτε τα καλά σημάδια που υπάρχουν γύρω σας.

Νιώθετε σαν να αποκαθίσταται η τάξη και ότι μπορείτε να εμπιστευτείτε ό,τι υπάρχει μπροστά σας, αντί για την παράξενη αίσθηση του να μην ξέρετε τι σας περιμένει στο μέλλον.

Μπορείτε να επαναφέρετε την εμπιστοσύνη σας, Ιχθύες, γνωρίζοντας ότι εσείς παίρνετε τις αποφάσεις. Κανένας πια αναποδογυρισμένος κόσμος.