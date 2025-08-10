Έρχεται μεγάλη τύχη για 3 ζώδια έως τις 17 Αυγούστου – «Η έμπνευση σας χτυπάει την πόρτα»

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 11 έως 17 Αυγούστου 2025, η τύχη επιτέλους φτάνει για τρία ζώδια. Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή πορεία στον Λέοντα, μαζί με τη σύνοδο Αφροδίτης και Δία στον Καρκίνο.

Η επιστροφή του Ερμή σε ορθή πορεία πάντα φέρνει ανακούφιση και μια νέα αίσθηση καθαρότητας. Καθώς ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή πορεία στον Λέοντα, αυτό δεν αποτελεί εξαίρεση. Αγκαλιάστε το θάρρος, καθώς θα λάβετε νέες ευκαιρίες και θα πάρετε τη ζωή σας σε μια ριζικά νέα κατεύθυνση.

Η τύχη πραγματικά βρίσκεται με το μέρος σας, όχι μόνο επειδή ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή πορεία, αλλά και λόγω της θεϊκής ένωσης μεταξύ της Αφροδίτης και του Δία στον Καρκίνο.

Ο Δίας είναι ο πιο τυχερός πλανήτης του σύμπαντος, αλλά η Αφροδίτη φέρνει επίσης αυτή την ενέργεια. Καθώς οι δύο πλανητικοί φορείς ενώνονται, να περιμένετε να φτάσει επιτέλους η αφθονία. Ενώ αυτό θα φέρει μια νέα όρεξη για τη ζωή μέσα από μια ανακατεύθυνση, θα ενισχύσει επίσης θέματα πλούτου και συνολικής εκπλήρωσης.

Ενώ εστιάζετε στο να προχωρήσετε μπροστά και να αποφασίσετε ποια εκπληκτική ευκαιρία να αρπάξετε, η Πανσέληνος στην τελευταία φάση στον Ταύρο θα ολοκληρώσει την εβδομάδα το Σάββατο, 16 Αυγούστου. Η Πανσέληνος στην τελευταία φάση στον Ταύρο είναι μια φάση ειρήνης και γλυκιάς απελευθέρωσης.

Αφήστε πίσω τον τρόπο που νομίζατε ότι θα εξελιχθεί η ζωή σας, ώστε να μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε την έμπνευση αυτής της εβδομάδας και την αφθονία της ζωής που σας περιμένει.

Η τύχη ευνοεί 3 ζώδια από τις 11 έως τις 17 Αυγούστου

Σκορπιός,

Παρθένος,

Τοξότης

Σκορπιός

Προσέξτε πώς το σύμπαν συνωμοτεί υπέρ σας, Σκορπιοί. Προσπαθήστε να βγείτε από τη ρουτίνα σας τις επόμενες μέρες. Αντί να επικεντρωθείτε στις υποχρεώσεις ή σε ό,τι δεν πήγε σύμφωνα με το σχέδιο, δώστε χώρο στην διαίσθησή σας και στα σημάδια από το σύμπαν. Μπαίνετε σε ένα από τα πιο επικά κεφάλαια της ζωής σας, όπου όλα είναι πιθανά, αλλά πρέπει εσείς να το επιλέξετε. Η εμπιστοσύνη στη διαδικασία είναι κρίσιμη.

Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, η Αφροδίτη και ο Δίας θα ενωθούν στον Καρκίνο. Αυτή είναι μια τυχερή και εξαιρετικά δυνατή ενέργεια που μπορεί να σας βοηθήσει να μεταμορφώσετε εντελώς τη ζωή σας, αλλά πρέπει να δημιουργήσετε τον χώρο για να λάβετε το μήνυμα.

Είτε προετοιμάζεστε για ένα ταξίδι, σκέφτεστε να μετακομίσετε ή να ξεκινήσετε μια νέα δουλειά, έχετε την υποστήριξη της δύναμης του σύμπαντος. Μην υποτιμάτε τον εαυτό σας και πιστέψτε στην ικανότητά σας να έχετε τη ζωή που πάντα ονειρευόσασταν.

Παρθένος

Ήρθε η ώρα για έναν ήπιο αποχαιρετισμό, αγαπητοί Παρθένοι. Καθοδηγείστε να αποχαιρετήσετε τα σχέδια που κάποτε είχατε για τη ζωή σας. Αυτό δεν συμβαίνει επειδή δεν προορίζεστε για αφθονία ή μεγαλείο, αλλά επειδή τα προηγούμενα σχέδιά σας σας κρατούσαν πίσω από το πεπρωμένο σας.

Για να απελευθερώσετε την ιδέα του πώς νομίζατε ότι θα εξελιχθεί η ζωή σας, πρέπει να ενσαρκώσετε μια βαθιά αίσθηση εμπιστοσύνης στο σύμπαν. Δημιουργήστε χώρο και στη συνέχεια εξασκηθείτε στην υπομονή, καθώς αυτός ο χώρος θα γεμίσει με έναν νέο τρόπο που είναι ακόμα καλύτερος από ό,τι είχατε σχεδιάσει.

Η Πανσέληνος στην τελευταία φάση θα ανατείλει στον Ταύρο το Σάββατο, 16 Αυγούστου. Η Πανσέληνος στην τελευταία φάση, ειδικά στον Ταύρο, είναι ήπια και φέρνει ειρήνη στη ζωή σας. Δεν χρειάζεται πλέον να κρατιέστε από ό,τι δεν προορίζεται για εσάς.

Όπως είχε πει ο David Wallace, «Ό,τι κι αν έχω αφήσει, έχει σημάδια από νύχια». Δεν χρειάζεται να κρατιέστε όταν είναι η ώρα να αφήσετε. Εμπιστευτείτε το σύμπαν και επιτρέψτε στον εαυτό σας να αφήσετε τα σχέδιά σας, ώστε να δημιουργήσετε χώρο για το σύμπαν να σας εκπλήξει.

Τοξότης

Η πρόοδος δεν είναι γραμμική, Τοξότες. Πολύ συχνά, πρέπει να γυρίσετε πίσω για να προχωρήσετε μπροστά, και ακριβώς αυτό κάνατε. Πρέπει να ανασκοπήσετε τα προηγούμενα βήματα και τις αποφάσεις σας για να καθορίσετε την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσετε στη ζωή σας. Όταν μπορέσετε να δώσετε χώρο σε αυτή τη διαδικασία, θα μπορείτε επίσης να είστε βέβαιοι ότι εργάζεστε σε αρμονία με το σύμπαν.

Ο Ερμής θα επιστρέψει σε ορθή πορεία στον Λέοντα τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, βοηθώντας σας να πάρετε δράση προς τα όνειρά σας. Ανεξάρτητα από το πώς νιώσατε τις τελευταίες εβδομάδες, κάνατε πρόοδο. Έπρεπε να γυρίσετε πίσω και να εξετάσετε λεπτομέρειες, σχέδια και ακόμα και χαμένα όνειρα για να καταλάβετε τι είναι προορισμένο για εσάς.

Ωστόσο, τώρα που το γνωρίζετε, τίποτα δεν μπορεί να σας σταματήσει από το να προχωρήσετε μπροστά. Αναλάβετε δράση αυτή την εβδομάδα, αφήστε τον εαυτό σας να προχωρήσει και να είστε ευγνώμονες που το σύμπαν είναι πάντα με το μέρος σας.