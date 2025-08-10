Τα 4 ζώδια που θα λάβουν ευχάριστα νέα – «Πιστέψτε στον εαυτό σας και δεχτείτε τα δώρα του σύμπαντος»

Σήμερα, 10 Αυγούστου 2025, έρχονται καλά νέα για 4 ζώδια κατά τη διάρκεια της Πανσελήνου στους Ιχθύες. Όταν η Σελήνη περνάει από τους Ιχθύες, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα αίσθηση στον αέρα, καθώς το σύμπαν φαίνεται να προσπαθεί να μαλακώσει τις γωνίες για εμάς. Αυτή την ημέρα, αισθανόμαστε ευαίσθητοι και διαισθητικοί. Τα συναισθήματα είναι έντονα, αλλά δεν είμαστε εκτός ελέγχου.

Για 4 ζώδια, αυτή η διέλευση μας δείχνει ότι τα καλά νέα είναι καθ’ οδόν, και είναι χάρη στην ενσυναίσθησή μας που μπορούμε να κατανοήσουμε πραγματικά το νόημα αυτού του ιδιαίτερου δώρου.

Επειδή είμαστε ευαίσθητοι, είμαστε πιο έτοιμοι να τα δεχτούμε. Το σύμπαν μας διδάσκει την ενσυναίσθηση. Κατά τη διάρκεια αυτής της διέλευσης, μπορούμε να δούμε μέσα από τα μάτια του άλλου, και αυτό μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα τον εαυτό μας.

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευχάριστα νέα:

Κριός,

Καρκίνος,

Ζυγός,

Ιχθύες

Κριός

Εσείς, Κριοί, πάντα είστε σε εγρήγορση, και αυτό δεν είναι απαραίτητα αρνητικό. Συνήθως είστε έτοιμοι για σύγκρουση ή τουλάχιστον για κάτι προκλητικό που πρέπει να διαχειριστείτε.

Ωστόσο, υπό την Πανσέληνο στους Ιχθύες, σας δίνεται χρόνος να σκεφτείτε, να χαλαρώσετε και να νιώσετε ότι ίσως είναι εντάξει να δείτε την άποψη κάποιου άλλου.

Ίσως υπάρξει ακόμη και μια στιγμή σύνδεσης ανάμεσα σε εσάς και κάποιον άλλο, η οποία είναι τόσο αναπάντεχη και θετική, που φαίνεται σχεδόν υπερβατική.

Η Πανσέληνος στους Ιχθύες σας προσφέρει κάτι που έχετε ανάγκη: προοπτική. Αυτό είναι ένα δώρο και καθώς αντιδράτε σε αυτό, θα συνειδητοποιήσετε πόσο τυχεροί πραγματικά είστε.

Το γεγονός ότι ήσασταν ανοιχτοί στην αλλαγή κάνει όλη τη διαφορά για εσάς, Κριοί.

Καρκίνος

Η Σελήνη στους Ιχθύες σας φέρνει άνεση με έναν τρόπο που μόνο εσείς μπορείτε να εκτιμήσετε πλήρως. Κάτι εκπληκτικό αγγίζει το πνεύμα σας, και μπορεί να έρθει σε εσάς μέσω της τέχνης, της στοργής ή της ιδέας ότι κάποιος επιτέλους σας καταλαβαίνει.

Η 10η Αυγούστου αφορά στην επιβεβαίωση για εσάς, Καρκίνοι. Το γεγονός ότι κάποιος πιστεύει αυτό που πιστεύετε για τον εαυτό σας είναι απίστευτο, και σας εμπνέει.

Ταυτόχρονα, μαλακώνει τις γωνίες σας και καθιστά τη ζωή πιο ανεκτή.

Είναι ένα αληθινό δώρο. Νιώθετε πιο ανοιχτοί στο να συγχωρήσετε, να αποδεχτείτε και ίσως ακόμη και να κάνετε νέους φίλους αυτή τη στιγμή. Πιστεύετε στον εαυτό σας, και το ίδιο πιστεύει και κάποιος άλλος, και αυτό σας φέρνει μεγάλη χαρά.

Ζυγός

Αυτή η Πανσέληνος στους Ιχθύες σας επιτρέπει να νιώσετε κάτι που δεν έχετε νιώσει εδώ και καιρό: μια περίοδο χάριτος. Είναι σαν να σας έχει δοθεί μια στιγμή που είναι αποκλειστικά δική σας, και δεν απαιτείται να λύσετε τα προβλήματα των άλλων.

Η 10η Αυγούστου σας δείχνει ότι είναι εντάξει να αποσυρθείτε και απλά να υπάρξετε.

Συνήθως αισθάνεστε να μαγνητίζεστε από καταστάσεις που χρειάζονται αποκατάσταση, και αναλαμβάνετε την ευθύνη γι’ αυτές, αλλά αυτό σας κοστίζει πολύτιμο χρόνο. Θα απαλλαγείτε από αυτή την ευθύνη κατά τη διάρκεια της Πανσελήνου στους Ιχθύες.

Αν, για κάποιο λόγο, βρισκόσασταν υπό πίεση τελευταία, το σύμπαν σας ενθαρρύνει να πάρετε μια ανάσα και να επικοινωνήσετε με τον εαυτό σας. Αυτή την ημέρα, είναι για να τη ζήσετε, Ζυγοί.

Ιχθύες

Αυτή είναι η Σελήνη σας, Ιχθύες, και ίσως καταλήξετε να νιώσετε κάθε συναίσθημα που υπάρχει, το οποίο σίγουρα φαίνεται υπερβολικό. Θα γελάτε, θα κλαίτε και θα εκφράζεστε με τον μοναδικό τρόπο που μόνο εσείς ξέρετε, και κάπως έτσι, κάθε στιγμή θα φαίνεται φυσική και καλή.

Η 10η Αυγούστου σας τοποθετεί στο σωστό σημείο για να επεξεργαστείτε όλα αυτά τα βαθιά συναισθήματα, και με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να τα κατατάξετε.

Αυτό που κάποτε σας επηρέαζε πραγματικά τώρα φαίνεται λιγότερο σημαντικό, και έτσι μπορείτε να απομακρυνθείτε από αυτό αν σας προκαλεί θλίψη. Θα φύγετε σίγουρα με καθαρότητα, αυτό είναι σίγουρο.

Μετά από μια μέρα ανασκόπησης σχεδόν όλων των σκέψεών σας, θα βρείτε έναν τρόπο να απλοποιήσετε τις σκέψεις σας. Υπό την Πανσέληνο στους Ιχθύες, θα βρείτε απαντήσεις που θα ικανοποιήσουν την ψυχή σας.