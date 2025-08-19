Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Έλαβε χυδαίο μήνυμα στο Instagram – Η απάντησή της

Ένα χυδαίο σχόλιο έλαβε την Δευτέρα (18/8) το πρωί η Γαρυφαλλιά Καληφώνη στο Instagram προφίλ της. Η influencer και επιχειρηματίας όχι μόνο απάντησε στον άνδρα που τόλμησε να την προσβάλλει, αλλά δημοσίευσε και το μήνυμά του, μαζί με αυτό που του έγραψε, σε story που έκανε τα ξημερώματα της Τρίτης.

Όπως μπορούμε να δούμε, ένας άγνωστος άνδρας της έστειλε προσωπικό μήνυμα στον λογαριασμό της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο την αποκάλεσε: «Π@@@@@α».

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη βλέποντας την φωτογραφία που έχει χρησιμοποιήσει στο προφίλ του, στην οποία ποζάρει μαζί με μία κατσίκα, του απάντησε: «Την κατσίκα σου και δρόμο».

Η influencer δεν έμεινε στην απάντηση που του έδωσε και στη συνέχεια δημοσίευσε την συνομιλία τους σε Instagram story. Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη κάλυψε το πρόσωπό του και το όνομά του με emojis τράγων και κλόουν και ρώτησε τους ακολούθους της «κατσίκα δεν είναι αυτό;», αναφερόμενη στο ζώο που έχει δίπλα του ο άνδρας που την έβρισε.