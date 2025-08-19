Γιώργος Μαζωνάκης: «Προσπαθεί να διαχειριστεί με ψυχραιμία την περιπέτεια που βίωσε», λέει ο δικηγόρος του

Το πρωί της Δευτέρας (18/8) ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε εξιτήριο από την δημόσια ψυχιατρική κλινική στην οποία νοσηλευόταν από την Πέμπτη (14/4), έπειτα από εισαγγελική εντολή. Η Σοφία – Νεφέλη Κατσούλη μετέφερε την Τρίτη στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου κάποιες λεπτομέρειες για τις πρώτες 24 ώρες του τραγουδιστή, αφού επέστρεψε σπίτι του, καθώς και τα όσα της είπε ο δικηγόρος του ερμηνευτή, Γιώργος Μερκουλίδης.

«Πήγε με τον δικηγόρο του στο σπίτι του και μετά απ’ ότι γνωρίζουμε πήγαν και για φαγητό. Εμείς χθες το απόγευμα μιλήσαμε με τον κύριο Μερκουλίδη, τον δικηγόρο του Γιώργου Μαζωνάκη. Αυτό που μας είπε για τον εντολέα του είναι ότι βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση δεδομένης της συνθήκης και προσπαθεί να διαχειριστεί με ψυχραιμία την περιπέτεια που βίωσε. Η τετραήμερη νοσηλεία του ήταν πολύ απαιτητική», ανέφερε αρχικά η δημοσιογράφος.

Στη συνέχεια, η Σοφία-Νεφέλη Κατσούλη εξήγησε πως: «Κατά την χθεσινή τηλεφωνική μας επικοινωνία ο δικηγόρος επιβεβαίωσε ότι θα προχωρήσει σε περαιτέρω εξετάσεις ο Γιώργος Μαζωνάκης, για να κλείσει αυτό που προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Θέλει να φύγει κάθε σκιά από το πρόσωπό του και για τυχόν εικασίες για την ψυχική του υγεία. Πέρα από την πικρία και την απογοήτευσή του για την ακούσια νοσηλεία του, είναι σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση».