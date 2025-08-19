Τζόαν Κόλινς: Με λευκό ολόσωμο μαγιό στις διακοπές της

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Τζόαν Κόλινς
Φωτογραφία: Instagram/joancollinsdbe

Στη Νότια Γαλλία βρίσκεται η Τζόαν Κόλινς, όπου απολαμβάνει το καλοκαίρι της. Η σπουδαία Αγγλίδα ηθοποιός έχει ένα ιδιαίτερα ενεργό προφίλ στο Instagram, στο οποίο ανεβάζει κάποια στιγμιότυπα από τη ζωή της. Στην πιο πρόσφατη ανάρτησή της, μοιράστηκε με τους θαυμαστές της και μία φωτογραφία από τις διακοπές της.

Στην φωτογραφία η Τζόαν Κόλινς ποζάρει στην κάμερα ενώ κάθεται σε μία ξαπλώστρα. Η αγαπημένη ηθοποιός φοράει ένα λευκό ολόσωμο μαγιό που την κολακεύει τρομερά, ενώ έχει συνδυάσει την μπλε πετσέτα της με τα εντυπωσιακά κοσμήματά της.

Η «Αλέξις Κόλμπι» της θρυλικής «Δυναστείας», έχει ολοκληρώσει την εμφάνισή της με ένα κομψό κόκκινο καπέλο, το οποίο προστατεύει το λαμπερό πρόσωπό της από τον ήλιο.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Joan Collins (@joancollinsdbe)

