Eurovision 2026: Στη Βιέννη θα πραγματοποιηθεί ο επόμενος μουσικός διαγωνισμός – Η ανακοίνωση

Στη Βιέννη θα πραγματοποιηθεί ο 70ός διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision, όπως ανακοίνωσαν στις 20 Αυγούστου η EBU και ο αυστριακός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός ORF.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο πρώτος ημιτελικός θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Μαΐου 2026, ο δεύτερος την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, ενώ ο μεγάλος τελικός το Σάββατο, 16 Μαΐου 2026 στο Wiener Stadthalle, τη μεγαλύτερη κλειστή αρένα της Αυστρίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η τρίτη φορά που η Βιέννη θα φιλοξενήσει τον μουσικό διαγωνισμό. Από τρεις φορές έχουν διοργανώσει την Eurovision και η Κοπεγχάγη, η Στοκχόλμη, και το Μάλμε.

Το Δουβλίνο έχει αναλάβει τις περισσότερες φορές χρέη διοργανώτριας πόλης της Eurovision, 6 συνολικά, ενώ στη συνέχεια ακολουθούν το Λονδίνο και το Λουξεμβούργο, που το καθένα έχει φιλοξενήσει από 4 φορές τον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό.

Η Βιέννη φιλοξένησε για πρώτη φορά τον διαγωνισμό το 1967, μετά τη νίκη του Udo Jürgens με το “Merci Chérie” το 1966. Διοργάνωσε επίσης τον 60ό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2015, μετά τη νίκη της Conchita Wurst το 2014 με το “Rise Like A Phoenix”, και τώρα θα φιλοξενήσει την 70ή διοργάνωση το 2026.

