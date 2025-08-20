Νικόλ Κίντμαν: Οι σπάνιες φωτογραφίες με τις δύο μικρότερες κόρες της – Τα στιγμιότυπα από τις διακοπές τους

Νικόλ Κίντμαν
Φωτογραφία: Instagram/nicolekidman

Η Νικόλ Κίντμαν εκτός από μία πολυβραβευμένη και παγκοσμίου φήμης ηθοποιός, είναι και μία ευτυχισμένη μητέρα. Μάλιστα, με μία ανάρτησή της στο Instagram προφίλ της την Τρίτη (19/8), δημοσίευσε σπάνιες φωτογραφίες των δύο μικρότερων παιδιών της, τα οποία έχει αποκτήσει με τον Κιθ Ούρμπαν.

Υπενθυμίζεται ότι η Νικόλ Κίντμαν είναι μητέρα συνολικά τεσσάρων παιδιών. Στη διάρκεια του γάμου της με τον Τομ Κρουζ, υιοθέτησαν την Ιζαμπέλα Τζέιν και τον Κόνορ Άντονι. Στα 20 χρόνια κοινής ζωής της με τον Κιθ Ούρμπαν, απέκτησε άλλα δύο κορίτσια, την Σάντυ Ρόουζ και την Φέιθ Μάργκαρετ.

Η αγαπημένη ηθοποιός με το πιο πρόσφατο Instagram post της έκανε μία ανασκόπηση του καλοκαιριού της, δημοσιεύοντας φωτογραφίες απ’ αυτό.

Νικόλ Κίντμαν
Φωτογραφία: Instagram/nicolekidman

Σε μερικά από τα στιγμιότυπα, η Νικόλ Κίντμαν ποζάρει μαζί με τις δύο μικρές κόρες της, ενώ δημοσίευσε και την τούρτα που έκοψε η Σάντυ Ρόουζ για τα δέκατα έβδομα γενέθλιά της.

Νικόλ Κίντμαν
Φωτογραφία: Instagram/nicolekidman
Νικόλ Κίντμαν
Φωτογραφία: Instagram/nicolekidman
Νικόλ Κίντμαν
Φωτογραφία: Instagram/nicolekidman

«Καλοκαιρινές αναμνήσεις. Τώρα πίσω στο σχολείο», έχει γράψει η ηθοποιός στη λεζάντα της ανάρτησής της.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nicole Kidman (@nicolekidman)

10:48 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

