Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Η αποκάλυψή της για το χειρουργείο του μπαμπά της και η εξομολόγησή της για τον Αύγουστο

Το βράδυ της Τετάρτης (20/8) η Γαρυφαλλιά Καληφώνη προχώρησε σε μία προσωπική εξομολόγηση. Μέσα από stories που ανέβασε στον λογαριασμό στο Instagram, η γνωστή influencer και επιχειρηματίας, μίλησε για τον σημαντικό ρόλο που παίζει ο Αύγουστος στην ζωή της, ο οποίος είναι και ο μήνας που έχει τα γενέθλιά της. Παράλληλα αναφέρθηκε στον πατέρα της και αποκάλυψε πως θα χειρουργούνταν, ωστόσο αυτό δεν έγινε, και εξήγησε το πώς αντιμετώπισε η ίδια το συγκεκριμένο θέμα.

Αρχικά, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη είπε πως: «Θα σας πω κάποιες σκέψεις μου. Ο Αύγουστος είναι ο μήνας των γενεθλίων μου. Είναι πάντα ένας μήνας που ή θα μου φέρει κάτι ή θα μου πάρει κάτι. Πραγματικά τα τελευταία χρόνια τον Αύγουστο πάντα κάτι μαθαίνω. Δηλαδή τα πιο σημαντικά που έχουν συμβεί στη ζωή μου ήταν Αύγουστο για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί.

Λίγο πριν τα γενέθλιά μου είτε κάπως το σύμπαν θα μου φέρει ένα σημάδι ότι δεν είμαι στο σωστό δρόμο και να αλλάξω την γνώμη μου για έναν άνθρωπο, είτε θα μου φέρει κάτι πολύ θετικό, μία πολύ σημαντική δουλειά, έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο… Τέλος πάντων, πάντα πριν από τα γενέθλιά μου ρε παιδιά, είναι απίστευτο πώς ανοίγουν οι ουρανοί και… Δεν ξέρω πώς συμβαίνει πάντα τον Αύγουστο αυτό».

Στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι: «Και γενικά ήταν τώρα ο μπαμπάς μου να κάνει άλλο ένα χειρουργείο, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Ήταν στα μάτια του, αλλά δεν ήταν κάτι τόσο σοβαρό.

Το σκεφτόμουν χθες και πρώτη φορά στη ζωή μου ήμουν θετική. Δηλαδή είπα ότι όλα θα πάνε μια χαρά, ότι δεν χρειάζεται να το σκέφτομαι… Όσο μιλούσα με το σύμπαν και έλεγα ότι θα είμαι θετική, κάπως ένιωθα ότι δεν θα γίνει, δεν το είχα στο μυαλό μου, ενώ έχω και έναν έρωτα με τον μπαμπά μου όπως καταλαβαίνετε.

Και σήμερα, να το θετικό πριν από τα γενέθλιά μου, δόξα τω Θεώ, ξαφνικά δεν χρειάστηκε να γίνει το χειρουργείο και όλα είναι μία χαρά τελικά, έγινε λάθος».

«Και καμία φορά λειτουργεί. Δηλαδή η ενέργεια που δίνεις στις καταστάσεις, αν είναι θετική νιώθω ότι θα σου φέρει θετικά, αν είναι αρνητική νιώθω ότι θα σου φέρει αρνητικά, ίσως όχι πάντα. Αλλά εγώ πρώτη φορά που δεν το πήρα κατάκαρδα, γιατί έχω και μία πολύ μεγάλη αγάπη στον μπαμπά μου, και δεν έκανα σαν τρελή και ήμουν πάρα πολύ θετική και τελικά βγήκε σε κάτι πολύ θετικό.

Ο Αύγουστος είναι ο μήνας που πάντα με περνάει από τεστ. Ειδικά για τους ανθρώπους που έχω επιλέξει στη ζωή μου, είναι πάντα ένας μήνας που με περνάει από τεστ. Είναι πάντα δύσκολος μήνας. Ενώ είναι τα γενέθλιά μου και γίνομαι ένα χρόνο μεγαλύτερη και σκέφτομαι τα πάντα γιατί θέλω να εξελίσσομαι», κατέληξε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη.