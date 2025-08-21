Γιάννης Σπαλιάρας: «Κακά τα ψέματα πληρωνόμαστε καλά, ζούμε καλύτερα από τον μέσο Έλληνα»

Γιάννης Σπαλιάρας: «Κακά τα ψέματα πληρωνόμαστε καλά, ζούμε καλύτερα από τον μέσο Έλληνα»

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο Γιάννης Σπαλιάρας στο περιοδικό «Λοιπόν», αυτή την εβδομάδα. Μέσα σε όλα, μάλιστα, το γνωστό μοντέλο αναφέρθηκε στις ανήθικες προτάσεις που έχει δεχθεί και στους λόγους για τους οποίους και τις απέρριπτε μέχρι σήμερα.

Σου έχει τύχει να σε προσεγγίσει κάποιος και να σου προτείνει χρήματα προκειμένου να ενδώσεις σεξουαλικά μαζί του; «Ναι, μου έχει τύχει.».

Μιλάμε για μεγάλο ποσό; «Ναι, ήταν μεγάλο το ποσό. Αλλά εντάξει, εμείς στη δουλειά μας, κακά τα ψέματα, πληρωνόμαστε καλά. Δεν είμαστε υπάλληλοι που παίρνουν έναν βασικό μισθό. Ζούμε καλύτερα από τον μέσο Έλληνα. Οπότε δεν μπήκα ποτέ σε τέτοιο δίλημμα για οικονομικούς λόγους.».

Δηλαδή δεν μπήκες ποτέ στη διαδικασία να δεχτείς χρήματα εκβιαστικά ή να σκεφτείς κάτι τέτοιο; «Όχι, δεν ήμουν αναγκασμένος. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με τους ηθικούς φραγμούς του καθενός, δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα. Από την άλλη, δεν θέλω να κατηγορήσω όσους μπορεί να έκαναν κάτι για τα λεφτά. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι έχει περάσει ο άλλος, τι ανάγκες έχει, από που έρχεται, τι background και τι οικογένεια κουβαλάει.».

