Σουδάν: Επίθεση εναντίον οχηματοπομπής με ανθρωπιστική βοήθεια στο Νταρφούρ

Οχηματοπομπή με ανθρωπιστική βοήθεια του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (ΠΕΠ) υπέστη επίθεση χθες Τετάρτη στο Νταρφούρ, αχανή περιοχή του δυτικού Σουδάν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της υπηρεσίας του ΟΗΕ.

Η επίθεση καταγράφτηκε μετά την έκκληση των κυβερνήσεων των ΗΠΑ και άλλων κρατών, συμπεριλαμβανομένων της Αιγύπτου και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, να γίνονται «ανθρωπιστικές παύσεις» των εχθροπραξιών στο Σουδάν, με την επίκληση της έντονης ανησυχίας τους για την επιδείνωση της κατάστασης στη χώρα που ρημάζουν ο πόλεμος κι ο λιμός.

Η επίθεση έγινε κοντά στην πόλη Μελίτ, στην πολιτεία Βόρειο Νταρφούρ.

Τρία από τα δεκαέξι φορτηγά της οχηματοπομπής με ανθρωπιστική βοήθεια υπέστησαν ζημιές και πήραν φωτιά, διευκρίνισε ο Γκιφτ Ουατανασαθόρν, προσθέτοντας πως το προσωπικό είναι «σώο». Ο εκπρόσωπος δεν διευκρίνισε ποιος βρισκόταν πίσω από την επίθεση.

Από τον Απρίλιο του 2024, η Μελίτ ελέγχεται από τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), τους παραστρατιωτικούς σε πόλεμο με τον τακτικό στρατό επί προσεχώς δυόμισι χρόνια.

Η πόλη βρίσκεται 65 χιλιόμετρα βόρεια της Ελ Φάσερ, την πρωτεύουσας του Βόρειου Νταρφούρ, η οποία πολιορκείται από τους παραστρατιωτικούς για πάνω από έναν χρόνο κι είναι το τελευταίο οχυρό του στρατού στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Με ανακοίνωσή τους, οι ΔΤΥ κατηγόρησαν τον στρατό ότι επιτέθηκε στην οχηματοπομπή από αέρος.

Το επιτελείο δεν έχει αντιδράσει μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με το ΠΕΠ, χιλιάδες οικογένειες παγιδευμένες στην Ελ Φάσερ «απειλούνται να υποστούν λιμό», καθώς κι οι δυο πλευρές κατηγορούνται πως χρησιμοποιούν την πείνα ως όπλο του πολέμου κι εμποδίζουν τις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ο πόλεμος στο Σουδάν, που ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023, έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, έχει ξεριζώσει εκατομμύρια άλλους, μετατρέποντάς τους σε εσωτερικά εκτοπισμένους ή πρόσφυγες, κι έχει βυθίσει τη χώρα της Αφρικής σε αυτήν που ο ΟΗΕ περιγράφει ως τη «χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο».

Οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις πληρώνουν βαρύ τίμημα: 120 και πλέον έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της ένοπλης σύρραξης, σύμφωνα με καταμέτρηση του διεθνούς οργανισμού.

Τον Ιούνιο, πέντε εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικούς οργανισμούς έχασαν τη ζωή τους σε παρόμοια επίθεση εναντίον οχηματοπομπής του ΠΕΠ και της UNICEF που κατευθυνόταν στην Ελ Φάσερ.

«Η κατάσταση στο Σουδάν χειροτερεύει και οι ανθρωπιστικές ανάγκες φθάνουν σε κρίσιμα επίπεδα, τα εμπόλεμα μέρη πρέπει να λάβουν επείγοντα μέτρα για να προστατεύσουν τους αμάχους και να επιτρέψουν και να διευκολύνουν την ανθρωπιστική πρόσβαση σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, συμμορφούμενα προς τις υποχρεώσεις τους» δυνάμει του διεθνούς δικαίου, τόνισαν χθες οι ΗΠΑ και άλλες χώρες σε ανακοίνωσή τους που προσυπογράφεται επίσης από την Ελβετία, τον ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση.

Ο στρατός ελέγχει το βόρειο, το ανατολικό και το κεντρικό τμήμα της χώρας, ενώ οι ΔΤΥ κυριαρχούν σε σχεδόν όλο το Νταρφούρ και ελέγχουν επίσης, μαζί με συμμάχους τους, κάποιους τομείς στον νότο.

