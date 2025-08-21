Η εξαφάνιση ήταν… δολοφονία: Βίντεο δείχνει 33χρονο να μεταφέρει το πτώμα της γυναίκας του – Διέφυγε με τα παιδιά τους στο Περού

Ένα περιστατικό-σοκ συγκλονίζει την Καλιφόρνια, καθώς η εξαφάνιση μιας γυναίκας οδήγησε στην ανακάλυψη του πτώματός της σε εθνικό δάσος και στη φυγή του συζύγου της στο εξωτερικό.

Ο 33χρονος σύζυγος της Σέιλα Καμπρέρα, εντοπίστηκε από γειτονική κάμερα ασφαλείας να μεταφέρει στις 12 Αυγούστου ένα «αντικείμενο», τυλιγμένο σε σεντόνι ή σακούλα από το σπίτι τους στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με αναφορές του KTLA και της τοπικής Αστυνομίας.

Οι αρχές πιστεύουν ότι το αντικείμενο αυτό ήταν το πτώμα της γυναίκας.

Το σώμα της μητέρας τριών παιδιών βρέθηκε την 13η Αυγούστου στο Angeles National Forest, τυλιγμένο σε σεντόνι ή μουσαμά που φαινόταν να ταιριάζει με αυτό που είχε μεταφέρει ο Τζοσίμαρ Καμπρέρα.

Μετά την ταυτοποίηση της Σέιλα Καμπρέρα, οι ερευνητές επισκέφθηκαν το σπίτι του ζευγαριού στο Λάνκαστερ της Καλιφόρνια, όπου δεν βρήκαν ίχνος ούτε του Τζοσίμαρ ούτε των παιδιών, που αρχικά δηλώθηκαν ως αγνοούμενα.

Το Σάββατο, τα παιδιά εντοπίστηκαν στο Περού, όπου τα μετέφερε ο πατέρας τους, υπήκοος Περού, ο οποίος είχε φύγει από τις ΗΠΑ πριν ανακαλυφθεί το πτώμα της γυναίκας του, σύμφωνα με το FoxLA.

Οι αξιωματούχοι της αστυνομίας του Λος Άντζελες ανέφεραν ότι συνεργάζονται με τις περουβιανές αρχές για την έκδοση του Καμπρέρα, ο οποίος αναμένεται να αντιμετωπίσει κατηγορίες για δολοφονία, όπως σημειώνει το KTLA.

Αιτία θανάτου της Σέιλα Καμπρέρα δεν έχει ανακοινωθεί.