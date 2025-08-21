Ντορέττα Παπαδημητρίου: Φορά μπικίνι και ολόσωμο μαγιό και… ρίχνει τα social media – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

lifestyle

Ντορέττα Παπαδημητρίου
Φωτογραφία: Instagram/dorettapapadimitriou_official

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου συνεχίζει να απολαμβάνει ξέγνοιαστες στιγμές απολαμβάνοντας στο έπακρο τις διακοπές του Αυγούστου.

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Οι αποκαλυπτικές φωτογραφίες με μαγιό πάνω στα βράχια και το μυστικό της ευεξίας που αποκάλυψε

Παράλληλα, η εντυπωσιακή ηθοποιός που είναι ιδιαίτερα ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν αμελεί να μοιράζεται όμορφα φωτογραφικά στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους, χαρίζοντάς τους μια ακόμη καλύτερη οπτική γωνία από τις χαλαρές μέρες που διάγει.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ντορέττα Παπαδημητρίου αποφάσισε την Τετάρτη (20/8) να δείξει την καλλίγραμμη σιλουέτα της τόσο με ένα εντυπωσιακό μονόχρωμο μπικίνι όσο και με ένα, επίσης, μονόχρωμο ολόσωμο μαγιό.

Μάλιστα, στη φωτογραφία με το μπικίνι η παρουσιάστρια και ηθοποιός έχει βάλει τη λεζάντα «Ωραία».

ΝΤΟΡΕΤΤΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΝΤΟΡΕΤΤΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ιός του Δυτικού Νείλου: Δύο θάνατοι ασθενών την τελευταία εβδομάδα

Πρώτες γνωριμίες: 7 tips για να εντυπωσιάσετε μέσα σε λίγα λεπτά

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: 10 παρεμβάσεις για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Pop Mart: Έσοδα-ρεκόρ χάρη στα τερατάκια Labubu που έχουν τρελάνει celebrities και συλλέκτες

Microsoft: Βελτιώνει επιτέλους το dark mode στα Windows 11

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
01:13 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Ευθύμης Ζησάκης: Ζει την απόλυτη ευτυχία ως μπαμπάς – «Κρατάω για πρώτη φορά όλο τον κόσμο στα χέρια μου»

Ο Ευθύμης Ζησάκης περνά το πιο ξεχωριστό καλοκαίρι της ζωής του, καθώς το ζει πλέον ως πατέρας...
20:40 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Ελένη Πετρουλάκη: «Αυτό το σώμα δεν είναι εικόνα, είναι ιστορία» – Το μήνυμά της σε όλες τις γυναίκες

Η Ελένη Πετρουλάκη ανέβασε στο instagram μια νέα φωτογραφία της από τις διακοπές της στην Κρήτ...
20:27 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Το γλυκό αγοράκι της φωτογραφίας έπαιξε στη σειρά «Αυτή η νύχτα μένει» – Μπορείτε να τον αναγνωρίσετε;

Το γλυκό αγοράκι που απεικονίζεται στην φωτογραφία σε νηπιακή ηλικία, είναι γνωστός Έλληνας ηθ...
17:25 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Κατερίνα Καραβάτου: «Έπαθα σοκ, πήγα εκεί και μιλούσε με έναν άγνωστο άνθρωπο» – Αποκαλύπτει τι συνέβη στον γιο της

Με αφορμή το θέμα για τους κινδύνους που εγκυμονούν στο διαδίκτυο για τα παιδιά και το πώς μπο...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο