Ντορέττα Παπαδημητρίου: Φορά μπικίνι και ολόσωμο μαγιό και… ρίχνει τα social media – ΦΩΤΟ

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου συνεχίζει να απολαμβάνει ξέγνοιαστες στιγμές απολαμβάνοντας στο έπακρο τις διακοπές του Αυγούστου.

Παράλληλα, η εντυπωσιακή ηθοποιός που είναι ιδιαίτερα ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν αμελεί να μοιράζεται όμορφα φωτογραφικά στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους, χαρίζοντάς τους μια ακόμη καλύτερη οπτική γωνία από τις χαλαρές μέρες που διάγει.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ντορέττα Παπαδημητρίου αποφάσισε την Τετάρτη (20/8) να δείξει την καλλίγραμμη σιλουέτα της τόσο με ένα εντυπωσιακό μονόχρωμο μπικίνι όσο και με ένα, επίσης, μονόχρωμο ολόσωμο μαγιό.

Μάλιστα, στη φωτογραφία με το μπικίνι η παρουσιάστρια και ηθοποιός έχει βάλει τη λεζάντα «Ωραία».