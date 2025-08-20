ΗΠΑ: Δικαστής άναψε «πράσινο φως» για ομαδική αγωγή κατά της Tesla – Παραπλανούσε για χρόνια γύρω από την αυτόνομη οδήγηση

Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ: Δικαστής άναψε «πράσινο φως» για ομαδική αγωγή κατά της Tesla – Παραπλανούσε για χρόνια γύρω από την αυτόνομη οδήγηση
Φωτογραφία: Unsplash

Η Tesla θα αντιμετωπίσει μια ομαδική αγωγή από οδηγούς της Καλιφόρνια, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ο Έλον Μασκ τους παραπλανούσε επί οκτώ χρόνια σχετικά με τις δυνατότητες της αυτόνομης οδήγησης των ηλεκτρικών οχημάτων της εταιρείας του, αναφέρει το Reuters.

Έλον Μασκ: Χαμός στα social media με τον χάρτη επέκτασης της υπηρεσίας Robotaxi της Tesla – Σχόλια για το «ακατάλληλο» σχήμα και το «ανώριμο» χιούμορ

Η μετοχή της Tesla υποχώρησε κατά 0,8% στο άνοιγμα της Τρίτης.

Η περιφερειακή δικαστής των ΗΠΑ, Ρίτα Λιν, δήλωσε ότι το συνηθισμένο ερώτημα σχετικά με το εάν η Tesla δεν διέθετε αισθητήρες για να επιτύχει αυτονομία υψηλού επιπέδου, καθώς και η αδυναμία της να «επιδείξει αυτόνομη οδήγηση μεγάλων αποστάσεων με οποιοδήποτε από τα οχήματά της» δικαιολογούσε ομαδικές αγωγές από δύο ομάδες οδηγών που αγόρασαν το πακέτο τεχνολογίας Full Self-Driving, αναφέρει το Reuters.

Tesla: Συλλογική αγωγή κατά της αυτοκινητοβιομηχανίας του Μασκ για «πειραγμένους» χιλιομετρητές – «Τρέχουν» πιο γρήγορα από την απόσταση που διανύουν

Στην απόφασή της τη Δευτέρα, η δικαστής με έδρα το Σαν Φρανσίσκο δήλωσε επίσης ότι χιλιάδες άνθρωποι πιθανότατα είδαν τον ισχυρισμό της Tesla στην ενότητα «Αυτόματος πιλότος» του ιστότοπου της μάρκας από τον Οκτώβριο του 2016 έως τον Αύγουστο του 2024 ότι τα οχήματά της περιείχαν υλικό για πλήρη αυτόνομη οδήγηση.

Η Tesla έκανε παρόμοιο ισχυρισμό σε μια ανάρτηση ιστολογίου, σε ένα ενημερωτικό δελτίο και σε μια τριμηνιαία ανακοίνωση κερδών, όπως και ο Μασκ σε μια συνέντευξη Τύπου του 2016, αναφέρει το Reuters.

«Ενώ αυτά τα κανάλια από μόνα τους μπορεί κανονικά να μην επαρκούν για να εδραιώσουν την προβολή ενός παραδοσιακού κατασκευαστή αυτοκινήτων σε ολόκληρη την κατηγορία, η ξεχωριστή διαφημιστική στρατηγική της Tesla δικαιολογεί μια απόκλιση από την τυπική προσέγγιση», έγραψε η Λιν.

Η Tesla δεν χρησιμοποιεί μαζική διαφήμιση ή ανεξάρτητους αντιπροσώπους και η Λιν είπε ότι ήταν λογικό να συμπεράνουμε ότι οι υποψήφιοι αγοραστές που ενδιαφέρονται για την τεχνολογία πλήρους αυτόνομης οδήγησης επισκέφθηκαν τον ιστότοπο της Tesla για να λάβουν πληροφορίες, αναφέρει το Reuters.

Οι δικηγόροι της Tesla δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό την Τρίτη.

Οι ομαδικές αγωγές μπορούν να επιτρέψουν μεγαλύτερες αποζημιώσεις με χαμηλότερο κόστος από ό,τι αν οι ενάγοντες αναγκάζονταν να μηνύσουν ατομικά.

Οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι εξέτασαν εάν το πλήρες λογισμικό αυτόνομης οδήγησης της Tesla είναι ασφαλές. Το λογισμικό αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο του ρομποτικού ταξί της Tesla, αναφέρει το Reuters.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αιμορροΐδες: Οι top 7 τροφές για να τις προλάβετε και να τις αντιμετωπίσετε φυσικά

Μπορούν τα ζεστά ροφήματα να προκαλέσουν καρκίνο; Πόσο πρέπει να πίνουμε, σύμφωνα με μελέτη

ΔΥΠΑ: Από 25 Αυγούστου έως 12 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές επιτυχόντων από το παράλληλο μηχανογραφικό στις 30 ΣΑΕΚ

ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή άνοδος για τον Δείκτη Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας τον Ιούνιο

Apple Pencil, Logitech Crayon και άλλα: Πώς να συνδέσετε ένα stylus pen στο iPad

Hubble: Το διαστημικό τηλεσκόπιο αποκάλυψε ένα σπάνιο άστρο που γεννήθηκε από κοσμική σύγκρουση – «Κάτι πολύ διαφορετικό απ...
περισσότερα
16:54 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Ρωσία: Δηλώνει έτοιμη να συζητήσει τις πολιτικές πτυχές μιας διευθέτησης με την Ουκρανία

Ο υπουργός Εξωτερικών στην Ρωσία, ο Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να ...
14:52 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

ΝΑΤΟ: Τηλεδιάσκεψη των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων με θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία

Οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων των χωρών του ΝΑΤΟ συνέρχονται σήμερα με τηλεδιάσκεψη με θέμ...
14:18 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Πορτογαλία: Τρίτος νεκρός από τις καταστροφικές φωτιές – Συμμετείχε σε επιχείρηση κατάσβεσης

Ένας 75χρονος έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα μηχανήματος έργου που σημειώθηκε στη διάρκεια των ...
13:50 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Ιαπωνία: Μια πύρινη σφαίρα «φωτεινή όσο η Σελήνη» διέσχισε τον ουρανό – Τι λένε οι ειδικοί – Εντυπωσιακά βίντεο

Μια πύρινη σφαίρα διέσχισε τον ουρανό στη δυτική Ιαπωνία, εκπλήσσοντας τους κατοίκους και τους...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο