Φρίκη στη Βρετανία: Σκότωσαν τον 2χρονο εγγονό τους – «Τον βασάνισαν μέχρι θανάτου»

Μια τραγική υπόθεση συγκλονίζει τη Βρετανία, καθώς στη δημοσιότητα ήρθαν οι λεπτομέρειες της φρικτής κακοποίησης που οδήγησε στον θάνατο του 2χρονου Ίθαν Ίβς-Γκρίφιθς στο Φλιντσαϊρ της Ουαλίας.

Όπως αποκαλύπτει η Daily Mail, το παιδί υπέφερε από συστηματική κακομεταχείριση και παραμέληση από τον παππού και την γιαγιά του, οι οποίοι και καταδικάστηκαν για τη δολοφονία του.

Ο Ίθαν πέθανε στις 16 Αυγούστου 2021, ζυγίζοντας μόλις 10 κιλά και φέροντας περισσότερα από 40 εξωτερικά τραύματα, καθώς και σοβαρές εσωτερικές κακώσεις, ανάμεσά τους εγκεφαλική αιμορραγία και τραυματισμούς στην κοιλιακή χώρα.

Οι Μάικλ και Κέρι Ίβς, 47 και 46 ετών αντίστοιχα, κρίθηκαν ένοχοι για τον φόνο του μικρού, ενώ η μητέρα του, Σάνον Ίβς, 28 ετών, καταδικάστηκε για συνέργεια και αμέλεια που οδήγησε στον θάνατό του.

Ο παππούς του Ίθαν
Η γιαγιά του Ίθαν

Η θεία του Ίθαν, Ρεμπέκα Σόουν, αδελφή του πατέρα του παιδιού, μίλησε δημόσια για την υπόθεση, εκφράζοντας την πεποίθησή της ότι ο ανιψιός της θα μπορούσε να έχει σωθεί αν οι κοινωνικές υπηρεσίες είχαν δράσει σωστά.

«Αν ο αδερφός μου, Γουίλ, είχε πρόσβαση στον Ίθαν, πιστεύω ακράδαντα πως το παιδί θα ήταν ακόμη κοντά μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η μητέρα του Ίθαν είχε διακόψει την επικοινωνία με τον πατέρα του παιδιού έπειτα από έναν οικογενειακό καβγά, μετακομίζοντας στο σπίτι των γονιών της, όπου –όπως αποδείχθηκε– επικρατούσαν συνθήκες κακοποίησης.

Η καταγεγραμμένη σε βίντεο κακοποίηση και οι ευθύνες των κοινωνικών υπηρεσιών

Όπως αναφέρει η Daily Mail, σε βίντεο που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, ο παππούς φαίνεται να τον σέρνει βίαια από το ένα χέρι, να τον ραντίζει με λάστιχο, και να ενθαρρύνει άλλο παιδί να τον χτυπήσει. Σε άλλο απόσπασμα, φαίνεται να τον σηκώνει σαν αντικείμενο και να τον χτυπά στην κοιλιά.

Ο μικρός –«αδυνατισμένος, αδύναμος και ασθενικός», όπως περιγράφεται– περπατούσε με παραμορφωμένο βηματισμό και δεν μπορούσε καν να κρατήσει όρθιο το κεφάλι του. Ο θάνατός του αποδόθηκε τελικά σε σοβαρές εγκεφαλικές κακώσεις από βίαιη ανακίνηση και χτυπήματα.

Παρόλο που ο Ίθαν ήταν ήδη καταγεγραμμένο περιστατικό υψηλού κινδύνου στις κοινωνικές υπηρεσίες, είχε εξεταστεί μόλις μία φορά σε διάστημα 41 ημερών πριν τον θάνατό του. Ο κοινωνικός λειτουργός τον είδε για τελευταία φορά στις 22 Ιουλίου 2021, ενώ σε επόμενη επίσκεψη δεν του επετράπη η είσοδος – και δεν έγινε καμία προσπάθεια άμεσης επέμβασης.

«Δεν κατηγορώ τις κοινωνικές υπηρεσίες για τον θάνατο του Ίθαν. Τις κατηγορώ για το ότι δεν έκαναν ό,τι έπρεπε», δηλώνει η Σόουν και προσθέτει «Ήταν υποχρεωμένοι να ενημερώσουν την αστυνομία. Το παιδί ήταν σε θανάσιμο κίνδυνο, και απλώς έφυγαν».

Πρωτοβουλία για τον «Νόμο Ίθαν»

Η οικογένεια του μικρού ξεκίνησε διαδικτυακή εκστρατεία με αίτημα τη θέσπιση του “Νόμου Ίθαν”, ώστε να ενισχυθούν οι εξουσίες των κοινωνικών υπηρεσιών και να αποτραπούν παρόμοιες τραγωδίες στο μέλλον. Η σχετική αναφορά στο Change.org έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 30.000 υπογραφές.

Μεταξύ των αιτημάτων τους:

  • Αυτόματη εμπλοκή της αστυνομίας όταν κοινωνικός λειτουργός δεν λαμβάνει πρόσβαση στο παιδί.
  • Αυστηρή λογοδοσία για εργαζόμενους που δεν εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα.
  • Πυκνότεροι έλεγχοι: κάθε 5–7 ημέρες για παιδιά σε προστατευτικό καθεστώς και κάθε 4–6 εβδομάδες για παιδιά γνωστά στις υπηρεσίες.

«Δεν καταφέραμε να σώσουμε τον Ίθαν. Μπορούμε όμως να τον τιμήσουμε με το να σώσουμε άλλα παιδιά από την ίδια μοίρα», γράφουν χαρακτηριστικά.

Ο πατέρας του Ίθαν, Γουίλ Γκρίφιθς, δήλωσε πως ο γιος του «μπορεί επιτέλους να αναπαυθεί εν ειρήνη» μετά τις καταδίκες.

«Δυστυχώς, είχα πολύ λίγο χρόνο μαζί του, αλλά κάθε στιγμή ήταν πολύτιμη. Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ. Θα ζει πάντα στις καρδιές και στις αναμνήσεις μας», πρόσθεσε.

Ο Δήμος του Φλιντσαϊρ ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με την ανεξάρτητη επιτροπή του Συμβουλίου Προστασίας Παιδιών της Βόρειας Ουαλίας, που διερευνά την υπόθεση.

Ο δικαστής Μάρτιν Γκρίφιθς ανακοίνωσε ότι οι παππούδες του Ήθαν θα καταδικαστούν σε ισόβια κάθειρξη, ενώ και η μητέρα του αντιμετωπίζει πολύχρονη ποινή φυλάκισης, με την απόφαση να αναμένεται τον Οκτώβριο.

