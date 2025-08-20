Πλεύρης: Επίσκεψη στην Αμυγδαλέζα – Άμεση προσαρμογή της λειτουργίας των δομών στο νέο νόμο αποτροπής της παράνομης μετανάστευσης

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης επισκέπτεται τη δομή κλειστού τύπου στην Αμυγδαλέζα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των υπηρεσιών Υποδοχής ενόψει της ψήφισης του νέου νομοσχεδίου για την παράνομη μετανάστευση.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο υπουργός Μετανάστευσης περιηγήθηκε στους χώρους, ενημερώθηκε αναλυτικά για τις διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης ενώ συνομίλησε και με εργαζόμενους της δομής.

Το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης συζητείται στις επιτροπές της Βουλής την επόμενη εβδομάδα και θεσμοθετούνται κανόνες για την επιστροφή όσων διαμένουν παράνομα στη χώρα.

Ο Θάνος Πλεύρης θα μεταβεί αύριο τη Σάμο όπου θα επισκεφθεί τη σχετική δομή, σε συνέχεια της περιοδείας, στις 7 Αυγούστου σε πέντε δομές σε Μαλακάσα, Οινόφυτα, Ριτσώνα, Θήβα και Σχιστό.

Η βασική στόχευση είναι «να είναι όλοι προετοιμασμένοι για τα νέα μέτρα που φέρνει το νομοσχέδιο».

Τι ζήτησε ο Θάνος Πλεύρης

Ο υπουργός ζήτησε πλέον, μέσα στις δομές, να υπάρχει άμεση ενημέρωση προς όσους αιτούνται άσυλο ότι, σε περίπτωση που η αίτησή τους απορριφθεί επειδή δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, θα αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης από 2 έως 5 έτη. Στόχος είναι να επισπεύθουν οι επιστροφές, ακόμα πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία ασύλου.

Η λειτουργία των δομών θα προσαρμοστεί άμεσα στις απαιτήσεις του νέου νόμου, με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή της αυστηρής πολιτικής αποτροπής της παράνομης μετανάστευσης.

