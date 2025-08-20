Τραμπ: Αυτοαποκαλείται «ήρωας πολέμου» και υπερασπίζεται τον Νετανιάχου – Ισχυρίζεται ότι «έχει επιλύσει» μια σύγκρουση που «κανείς δεν συζητά»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αυτοαποκαλέστηκε «ήρωας πολέμου» για την έγκριση των αεροπορικών επιθέσεων σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, προκαλώντας αντιδράσεις στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης στη συντηρητική ραδιοφωνική εκπομπή του Μαρκ Λέβιν, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, «είναι ήρωας πολέμου γιατί δουλέψαμε μαζί».

«Είναι ήρωας πολέμου. Υποθέτω ότι είμαι κι εγώ. Κανείς δεν ενδιαφέρεται. Αλλά κι εγώ είμαι. Εννοώ, έστειλα αυτά τα αεροπλάνα», πρόσθεσε.

Η αναφορά στην «εξάλειψη» του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν

Ο Αμερικανός Πρόεδρος φάνηκε να αναφέρεται σε επίθεση που διέταξε στις υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο, με στόχο την εξάλειψη του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Συνεχίζοντας, ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ «εξαφάνισαν τις ικανότητες του Ιράν που θα χρησιμοποιούσαν εναντίον του Ισραήλ σε δύο δευτερόλεπτα αν είχαν την ευκαιρία», προσθέτοντας ότι ενώ κάποιοι προσπάθησαν να υποστηρίξουν ότι η ζημιά στο Ιράν δεν ήταν τόσο μεγάλη όσο έλεγε, «αποδείχθηκε ότι ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Ήταν εξάλειψη».

«Να ακυρωθεί η δίκη για τον Νετανιάχου»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με τον Λέβιν, ο Τραμπ επανέλαβε την υποστήριξή του στον Νετανιάχου στη δίκη για διαφθορά, όπου αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη, παραβίαση εμπιστοσύνης και δωροδοκία σε τρεις υποθέσεις.

«Ξέρετε ότι προσπαθούν να τον βάλουν φυλακή πάνω απ’ όλα τα άλλα, πώς σας φαίνεται αυτό;» είπε.

Σε μια πρωτοφανή παρέμβαση στο ισραηλινό δικαστικό σύστημα, απαίτησε επίσης η δίκη να «ακυρωθεί άμεσα ή να δοθεί χάρη σε έναν σπουδαίο ήρωα που έχει κάνει τόσα πολλά για το κράτος», προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ πρόκειται να «σώσουν τον “Μπίμπι” Νετανιάχου».

Για τον Νετανιάχου υπάρχει ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο από τον Νοέμβριο για φερόμενα εγκλήματα πολέμου στη Γάζα. Περισσότεροι από 60.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στον αποκλεισμένο θύλακα κατά τη διάρκεια της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης, που ξεκίνησε μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία σκότωσε περίπου 1.200 άτομα.

Είναι «ήρωας πολέμου» ο Τραμπ;

Ο Τραμπ δεν έχει πολεμήσει ποτέ σε πραγματικό πόλεμο ούτε υπηρέτησε στον στρατό.

Έλαβε πέντε αναβολές κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ, συμπεριλαμβανομένης ιατρικής αναβολής μετά από διάγνωση οστεοκαρπικών εξογκωμάτων στις φτέρνες του όταν ήταν 22 ετών.

Το 2015, είχε προκαλέσει αντιδράσεις δηλώνοντας ότι ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής της Αριζόνα, Τζον Μακέιν, ο οποίος πέρασε πάνω από πέντε χρόνια αιχμάλωτος στον Βόρειο Βιετνάμ, «δεν είναι ήρωας πολέμου γιατί μου αρέσουν οι άνθρωποι που δεν πιάστηκαν».

Το 2020, το περιοδικό The Atlantic ανέφερε ότι ο Τραμπ είχε ιδιωτικά υποτιμήσει νεκρούς στρατιώτες, αποκαλώντας τους «χαμένους» και «ανόητους», κατηγορίες που αρνήθηκε έντονα.

Οι 6+1 πόλεμοι που ισχυρίζεται ότι «επίλυσε»

Ο Τραμπ είπε επίσης στον Λέβιν ότι κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του έχει επιλύσει 7 «μεγάλους» πολέμους, «συμπεριλαμβανομένου ενός που κανείς δεν ξέρει» – επίτευγμα που ισχυρίστηκε ότι δεν αναγνωρίζεται γιατί «κανείς δεν το συζητά».

Ο Ρεπουμπλικανός συχνά δηλώνει ότι έχει επιλύσει πολλούς πολέμους από την ανάληψη της προεδρίας τον Ιανουάριο και ότι αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης. «Κατά μέσο όρο, [επιλύω] έναν πόλεμο τον μήνα», είπε ο Τραμπ τον Ιούλιο στο Turnberry της Σκωτίας.

Τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, κατά τις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με στόχο μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, αναφέρθηκε σε «έξι πολέμους που έχω επιλύσει».

Την Τρίτη, σε συνέντευξη στο «Fox and Friends», είπε ότι είχε «λύσει επτά πολέμους», χωρίς όμως να διευκρινίσει ποιον είχε προσθέσει.

«Πραγματικά θέλω να πάω στον παράδεισο», είπε στη συνέντευξη, εξηγώντας το κίνητρό του για τον ρόλο του ειρηνοποιού.

Αίσθηση προκάλεσε και η ανάρτησή του, σύμφωνα με την οποία έχει διευθετήσει έξι πολέμους, άρα ξέρει τι κάνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον οποίον διαβεβαίωσε ότι θα λύσει.

Όταν ζητήθηκε διευκρίνιση, ο Λευκός Οίκος παρείχε λίστα με τους έξι πολέμους που ισχυρίζεται ότι έχει επιλύσει και δεν απάντησε σε επόμενη ερώτηση για τον έβδομο.

Ισραήλ – Ιράν

ΛΔ του Κονγκό – Ρουάντα

Καμπότζη – Ταϊλάνδη

Ινδία – Πακιστάν

Σερβία – Κόσοβο

Αίγυπτος – Αιθιοπία

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολιτικοί αναλυτές και μερίδα του Τύπου έχουν εκφράσει επιφυλάξεις ως προς την ακρίβεια ή την βαρύτητα των ισχυρισμών αυτών, καθώς σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται είτε για προσωρινές καταπαύσεις πυρός είτε για διπλωματικές κινήσεις με περιορισμένο πεδίο επιρροής.

Με πληροφορίες από: Politico, New York Times, Guardian