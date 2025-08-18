Ντόναλντ Τραμπ: «Έχω διευθετήσει έξι πολέμους – Ξέρω τι κάνω»

Επίθεση στα ΜΜΕ που τον επικρίνουν εξαπέλυσε με νέα ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι ξέρει τι κάνει και ότι έχει ήδη διευθετήσει έξι πολέμους.

«Έχω διευθετήσει 6 πολέμους σε 6 μήνες, ένας από αυτούς μια πιθανή πυρηνική καταστροφή, και όμως πρέπει να διαβάζω και να ακούω τη Wall Street Journal, και πολλούς άλλους που πραγματικά δεν έχουν ιδέα, να μου λένε όλα όσα κάνω λάθος για το χάλι της Ρωσίας/Ουκρανίας, που είναι ο πόλεμος του Sleepy Joe Biden, όχι ο δικός μου. Είμαι εδώ μόνο για να τον σταματήσω, όχι για να τον συνεχίσω περαιτέρω. Δεν θα είχε συμβεί ΠΟΤΕ αν ήμουν πρόεδρος. Ξέρω ακριβώς τι κάνω, και δεν χρειάζομαι τις συμβουλές ανθρώπων που εργάζονται για όλες αυτές τις συγκρούσεις εδώ και χρόνια, και δεν μπόρεσαν ποτέ να κάνουν τίποτα για να τις σταματήσουν. Είναι “ΗΛΙΘΙΟΙ” άνθρωποι, χωρίς κοινή λογική, νοημοσύνη ή κατανόηση, και το μόνο που κάνουν είναι να κάνουν την τρέχουσα καταστροφή των Ε/Κ πιο δύσκολο να ΛΥΘΕΙ. Παρά όλους τους ελαφρούς και πολύ ζηλιάρηδες επικριτές μου, θα τα καταφέρω – πάντα τα καταφέρνω!!! Πρόεδρος DJT» έγραψε στο Truth Social, o Ντόναλντ Τραμπ.